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Экс-вице-президент «Тинькофф» Олег Анисимов сообщил о нападении

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Экс-вице-президент по маркетингу в «Тинькофф Кредитные Системы» Олег Анисимов сообщил на своей странице в Facebook о нападении неизвестных. Он связал это с расследованиями о финансовых мошенничествах, которые проводит его проект Vklader.

Экс-вице-президент «Тинькофф» Олег Анисимов сообщил о нападении

«Вчера на меня напали неизвестные, когда я возвращался с тремя пакетами из магазина. Били сзади в затылок, висок, ухо. Очнулся, когда уже приехала полиция <...> Вероятно, нападение связано с расследованиями о финансовых мошенничествах», — написал он.

По его словам, расследованиями занимается команда проекта Vklader, из которой публично известен только сам Анисимов как основатель. 

Анисимов не уточнил, с каким именно расследованием может быть связано нападение. Он отметил лишь, что «по одной из тем недавно приходили нерядовые угрозы. По другим тоже были настойчивые попытки убрать публикации за деньги или угрозами».

Новость дополняется

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15 января 2020

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19 января 2020

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