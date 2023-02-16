Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

ДОМ.РФ повысил информативность бизнес-сервиса для застройщиков

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

ДОМ.РФ расширил функционал сервиса API Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС, наш.дом.рф): пользователям стали доступны еще более детализированные сведения как по самим строящимся жилым комплексам (ЖК), так и по их внутреннему наполнению.

ДОМ.РФ повысил информативность бизнес-сервиса для застройщиков

API ЕИСЖС позволяет застройщикам, банкам, производителям и поставщикам строительных товаров и услуг, консалтинговым и риелторским агентствам и другим организациям оперативно получать нужную аналитику из ЕИСЖС, оператором которой является Институт развития ДОМ.РФ. Характеристики строящегося многоквартирного дома заполняются застройщиками в проектной декларации.

После апдейта пользователи могут получать еще более детализированную информацию о квартирах, апартаментах и коммерческих площадях в ЖК. По каждому помещению (жилому и нежилому) можно узнать площадь, комнатность, функциональное назначение. 

Еще одно новшество — сведения об энергетической эффективности зданий и генеральных подрядчиках, выполняющих работы по управлению строительным процессом. Также теперь доступна информация о сроках выдачи ключей дольщикам, переносе сроков их выдачи и количестве машиномест на территории ЖК.

«Мы постоянно совершенствуем наши сервисы и предлагаем продукты, которые соответствуют ожиданиям участников рынка. Сейчас растет интерес к энергоэффективному, экологичному строительству, больше внимания уделяется технологиям, которые применяются стройкомпаниями, а также их репутации. Исходя из этого, мы и расширили перечень передаваемых через наш API атрибутов. Больший объем разнообразной информации — это более детальный анализ, возможность увидеть общую картину рынка или сфокусироваться на определенных показателях», — прокомментировал директор ЕИСЖС Александр Лукьянов. 

API ЕИСЖС предполагает интеграцию портала наш.дом.рф с внешними информационными системами и в ходе синхронного взаимодействия по принципу REST позволяет получить актуальные на момент времени данные из ЕИСЖС системы, затем встроить их в свою информационную систему для дальнейшего анализа.

Получить более подробную информацию об API ЕИСЖС и ознакомиться со спецификацией можно на портале единой информационной системы жилищного строительства.

Фото на обложке: VAUko / Shutterstock

Реклама

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Digital на стройке: 4 технологии девелопмента, которые только набирают обороты
  2. 2 Тренды на рынке недвижимости: что происходило с трафиком, стоимостью клика и сделками с января по июнь 2022
  3. 3 Гибкий офис в кризис: как выбрать и чего ожидать
  4. 4 Что нужно стартапу из сферы IT и недвижимости, чтобы добиться внимания аудитории и привлечь топовых партнеров?
  5. 5 Что произошло на рынке аренды квартир в 2021 и к чему готовиться?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

16 февраля 2023

Программа кредитования на инвестиционные цели от Правительства Москвы

16 февраля 2023

RLT.Hack

16 февраля 2023

VK NFT x Definition

Все ВОЗМОЖНОСТИ