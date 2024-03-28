Apple решила отказаться от разработки собственного чат-бота с искусственным интеллектом — Bloomberg

Apple решила отказаться от разработки собственного чат-бота с искусственным интеллектом, узнал Bloomberg. Над созданием своей модели ИИ компания работает как минимум с начала 2023 года, но ее возможности значительно уступают конкурентам в лице Google и OpenAI.

Apple отказалась от планов выпустить чат-бот с генеративным искусственным интеллектом. Об этом сообщил инсайдер Bloomberg Марк Гурман.

Вместе разработки собственной модели ИИ Apple намерена заключить партнерское соглашение с Google, OpenAI или Anthropic, чтобы внедрить их решения в свои продукты по лицензии.

Apple ведет разработку своей модели генеративного ИИ как минимум с начала 2023 года. По данным Bloomberg, ее возможности уступают решениями конкурентов, поэтому компания решила договориться с ними о внедрении их разработок в свои устройства.

В июне 2024 года Apple проведет ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2024, ключевой темой которой, по ожиданиям экспертов, станет искусственный интеллект.

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