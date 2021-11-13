Сотрудники Apple получат по $1,3 тысячи за проверку сумок

Американская компания Apple согласилась удовлетворить коллективный иск на сумму в $29,9 млн от 14 тысяч сотрудников своих магазинов в Калифорнии, которых вынуждали проходить проверку сумок после завершения рабочего дня.

Как отмечает Bloomberg, 14 683 работника 52 калифорнийских магазинов Apple обратились в суд из-за того, что компания проверяла их сумки во после окончания смен на предмет кражи устройств из магазинов. Тем самым работодатель нарушал законы штата, поскольку сотрудникам не оплачивали потраченное время.

Коллективный иск был подан еще в 2013 году, однако в 2015 году судья удовлетворил ходатайство Apple об отклонении иска. Компания утверждала, что несогласные с ее политикой могли не приносить на работу сумки.

В 2020 году апелляционный суд девятого округа возобновил дело, постановив, что работодатель все-таки должен оплатить работникам время, потраченное на проверку сумок.

Таким образом, каждый истец получит по $1 286. В Apple указали, что компания прекратила политику проверок в декабре 2015 года.