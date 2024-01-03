Акции Apple упадут на 17% до $160 к 2025 году — Barclays

Во вторник Barclays понизил рейтинг акций Apple до обладающих «недостаточным весом» в силу слабых продаж iPhone, Mac и iPad на китайском рынке, что вызвало падение цены на ценные бумаги компании на 4% и снижение рыночной стоимости корпорации.
Аналитики финансовой конгломерации cпрогнозировали стоимость акции Apple к концу года в $160, что на 17% ниже закрытия в пятницу перед Новым годом ($192,5). В итоге на этой новости компания уже потеряла около $100 млрд за один день, пишет Business Insider.
Как предполагают аналитики профильного портала, банк Barclays таким образом пытается напомнить компаниям, что даже крупнейшие бизнесы на фоне роста процентных ставок и турбулентной экономики могут стать жертвами резкого падения доходности акций — особенно в технологичных сферах.
Издание также напоминает, что неровное начало 2024 года последовало за столь же неровным 2023 годом для Apple: тогда ценные бумаги компании вроде бы и росли (а рыночная капитализация приблизилась к отметке в $3 трлн), но эти показатели отстали от других крупных технологических конкурентов.
Эксперты связывают это с просадкой на рынке Китая: «Мы по-прежнему фиксируем снижение объемов продаж iPhone и их ассортимента, а также отсутствие восстановления продаж компьютеров Mac, iPad и носимых устройств в стране», — написал аналитик Barclays Тим Лонг.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 TCS Group заявила о планах провести делистинг глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи
- 2 Что делать, если инвестиционная политика компании не работает
- 3 Красная икра дешевеет, а яйца дорожают: во сколько обойдется новогодний стол в 2023 году
- 4 Повышенные взносы и новые отчёты: с чем столкнутся предприниматели в 2024 году
- 5 Как сделать так, чтобы банк одобрил кредит
ВОЗМОЖНОСТИ
03 января 2024
05 января 2024
09 января 2024