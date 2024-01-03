Акции Apple упадут на 17% до $160 к 2025 году — Barclays

Во вторник Barclays понизил рейтинг акций Apple до обладающих «недостаточным весом» в силу слабых продаж iPhone, Mac и iPad на китайском рынке, что вызвало падение цены на ценные бумаги компании на 4% и снижение рыночной стоимости корпорации.

Аналитики финансовой конгломерации cпрогнозировали стоимость акции Apple к концу года в $160, что на 17% ниже закрытия в пятницу перед Новым годом ($192,5). В итоге на этой новости компания уже потеряла около $100 млрд за один день, пишет Business Insider.

Как предполагают аналитики профильного портала, банк Barclays таким образом пытается напомнить компаниям, что даже крупнейшие бизнесы на фоне роста процентных ставок и турбулентной экономики могут стать жертвами резкого падения доходности акций — особенно в технологичных сферах.

Издание также напоминает, что неровное начало 2024 года последовало за столь же неровным 2023 годом для Apple: тогда ценные бумаги компании вроде бы и росли (а рыночная капитализация приблизилась к отметке в $3 трлн), но эти показатели отстали от других крупных технологических конкурентов.

Эксперты связывают это с просадкой на рынке Китая: «Мы по-прежнему фиксируем снижение объемов продаж iPhone и их ассортимента, а также отсутствие восстановления продаж компьютеров Mac, iPad и носимых устройств в стране», — написал аналитик Barclays Тим Лонг.

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