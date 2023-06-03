Что делать, если инвестиционная политика компании не работает

Когда компания становится прибыльной, то у собственника возникает вопрос – как распорядиться деньгами. Один из вариантов – вложить заработанное в чужие бизнесы, криптовалюту или акции. О том, почему внешние инвестиции могут обернуться для компании убытками и как сократить риски финансовых потерь, рассказывает Михаил Морозов, венчурный и финансовый аналитик, эксперт факультета финансовой аналитики GeekBrains.

Политика против хаоса

Любой бизнес должен приносить прибыль. Но если владелец не слишком понимает, что с ней делать, то заработанные деньги можно быстро потерять. Существуют два основных варианта распределения прибыли: внутренние и внешние инвестиции.

Внутренние – это вложения в развитие собственного бизнеса. Внешние – инвестиции в любой инструмент, не связанный с основной деятельностью компании: от покупки бизнесов в других отраслях до игры на биржах.

В западной бизнес-практике есть такое понятие, как IPS (Investment Policy Statement): инвестиционная политика. В этом документе прописано, куда и на каких условиях компания инвестирует свою нераспределенную прибыль по итогам года. Так у всех совладельцев и топ-менеджеров появляется чёткое понимание: куда можно и нельзя вкладывать средства компании.

Разработка инвестиционной политики

В небольшом бизнесе разработкой инвестиционной стратегии обычно занимаются владельцы. При желании они могут привлечь к этому процессу ключевых специалистов: директора по развитию, по производству, финансового директора и других.

В более крупных компаниях можно выделить 6 категорий специалистов, мнения которых необходимо учитывать при составлении инвестиционной политики:

Совет директоров Финансовый департамент Управляющие инвестиционными портфелями Юридический департамент Аудиторы Инвесторы.

Цели инвестирования – основное, с чего нужно начинать.

Компания определяет, какой прирост капитала за какой срок является её целью (например, «удвоить капитал за 10 лет»). Из этих показателей исходят, когда выбирают принципы и стратегии инвестирования.

К примеру, если целевые показатели амбициозные – следует использовать более выгодные (и зачастую более рискованные) инструменты.

Принципы инвестирования определяют основные критерии при выборе объектов вложений.

Первый вопрос – допускает ли компания в принципе возможность внешних инвестиций. Если да, то можно прописать требования к их размеру, категории активов, секторам экономики, минимальной доходности и т.д. Важно, чтобы эти принципы были максимально конкретными и четкими.

Модель поведения на инвестиционном рынке определяет, как предприятие будет взаимодействовать с ним.

Например, каким типом инвестора компания хочет быть (активным или пассивным), какие инструменты и стратегии инвестирования использовать, какой уровень риска принимать и т. д.

Важно помнить о приоритетах. Если самое важное – стабильный доход, то нужно вкладываться в консервативные инструменты.

Ограничения – важная часть инвестиционной политики.

Это условия, при которых компания точно не вкладывает свои средства во внешние инструменты. Во-первых, это финансовые условия. Например, «мы не инвестируем в проекты с рентабельностью ниже 15%».

Ограничения могут быть связаны с недопустимо высоким риском финансовых потерь. В политике прописывается, какие виды предприятий компания считает слишком рискованными. Например, рассматривает стартапы, но не инвестирует в крипту, Forex и биржевые сырьевые товары (нефть, золото, пшеница и т.д.).

Некоторые ограничения диктуются моралью. В инвестиционной политике может быть прописано: «не инвестировать в МФО, табачную или алкогольную индустрию» и т.д.

Ограничения возможны и вследствие каких-то взглядов владельцев на бизнес. Например, «Мы не инвестируем в то, что нельзя пощупать руками».

Как уменьшить риски неудачных вложений

Ключевой момент в любом инвестировании – соотношение риска и возможной доходности. Задача собственников – свести вероятность убытков к минимуму. Для этого существует несколько проверенных способов:

Диверсификация портфеля инвестиций. Инвестор может разнообразить свой портфель, вкладывая средства в различные виды активов. Он делит проекты на три части по уровню риска: низкий, средний, умеренно-высокий. Затем ставит ограничение на каждый вид инвестиций в соответствии с прописанным в IPS “аппетитом к риску” (​​Risk appetite). Например, не более 30% в венчурные проекты (риск умеренно-высокий), 30% – в краудлендинговые площадки (риск средний), а остальное – в почти безрисковые гособлигации. Ограничение размера инвестиций. Инвестор может ограничить размер вложений в отдельные отрасли, инструменты или компании. Например, в одну отрасль или в один инструмент можно направлять не более 30% инвестиций. Анализ состояния интересующего проекта. Особое внимание следует обращать на факторы риска, среди которых – кассовые разрывы (не относится к стартапам), закредитованность (не может применяться к стартапам), частые смены руководства и т.д. Использование финансовых инструментов, таких как реальные опционы (поэтапное выделение средств на проект в зависимости от достигнутых им результатов на предыдущем этапе) и фьючерсы, для защиты от рисков. Стратегии управления рисками – такие, как установление максимальной суммы возможных потерь от одного проекта. Ещё один вариант – разделить риски с партнёрами. Например, в IPS прописывается, что компания инвестирует в стартапы только с другими соинвесторами в количестве не менее трёх. Это служит дополнительной страховкой от крупных потерь. Разработка кризисного плана, который позволит компании быстро реагировать на любые кризисные ситуации. В инвестиционной политике следует обозначить, как часто и в каких ситуациях она может пересматриваться, в каком составе это должно происходить.

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Как принимать инвестиционные решения в бизнесе

Итак, у компании есть проект для внешних инвестиций. Он соответствует всем её базовым критериям. Как определить, вкладываться в него или нет? Для этого нужно назначить заседание инвестиционного комитета, который призван оценить проект по нескольким параметрам.

Анализ рынка и потребностей клиентов.

Важно изучить рынок, на котором работает бизнес или на котором планируется запуск проекта “с нуля”: размер и динамика, доля компании на нём, тренды, уровень конкуренции, легкость входа и госрегулирование.

Оценка показателей компании.

Если речь идет о покупке действующего бизнеса, стоит оценить такие критерии как – выручка, рентабельность, оборачиваемость активов, ликвидность, финансовая устойчивость. Например, высокая оборачиваемость и стабильная рентабельность могут указывать на возможности для расширения бизнеса.

Для оценки стартапов, где юнит-экономика может быть отрицательной, важным фактором является наличие ранее полученных раундов инвестиций или существенные (от $100 000) денежные вливания личных средств фаундеров в развитие своего проекта. Кроме этого, важны рост клиентской базы стартапа, и рост её LTV.

Оценка команды.

Нужно принимать во внимание уровень менеджмента, профессионализм руководства, деловую репутацию топ-менеджеров, а также кадровую стабильность. Стоит изучить резюме и опыт работы ключевых управленцев.

Бывает, что проект выглядит со всех точек зрения перспективным и привлекательным. Но в беседе с основателями инвестор упустил всего один момент, который может стать решающим. Например, уже в процессе выясняется, что у стартапа нет технических специалистов высокого уровня, и он не может их нанять.

Оценка потенциала инвестиционного проекта.

Можно выделить шесть основных показателей привлекательности инвестиционного проекта:

ожидаемая доходность инвестиционного проекта (PI), сумма первоначальных инвестиций (I0), чистая приведенная стоимость денежных потоков с учетом суммы инвестиций (NPV), срок окупаемости инвестиций (PP), уровень риска инвестиционного проекта (IRR ÷ WACC), рентабельность инвестиций (ROI).

В IPS эти показатели должны быть приоритезированы и указаны минимальные значения, начиная с которых проект выносится на рассмотрение инвестиционного комитета компании.

Например, некоторые инвесторы могут принципиально не рассматривать проекты с рентабельностью по чистой (или операционной) прибыли ниже, чем аналогичный показатель основного бизнеса.

Изучение прогнозов.

На Западе существует много аналитических инструментов для инвесторов. Самые известные из них – PitchBook и MarketsandMarkets. Они предлагают базы данных по всем сделкам стартапов и вообще по всем финансовым проектам, а также широкую аналитику. Эти данные нельзя игнорировать.

Например, отрасль биотехнологий считается очень перспективной. Но, по данным прогнозов, в ближайшие 10 лет её время ещё не придёт – при существующих технологиях там очень долгий цикл разработки. Значит, прибыли в этом временном горизонте от данной отрасли вряд ли стоит ждать.

Принятие решения.

При вынесении финальной оценки нужно убедиться, что инвестиции соответствуют общей стратегии бизнеса и его целям.

Например, если цель бизнеса – повышение рентабельности, то инвестиции должны идти на оптимизацию производства и сокращение издержек. Другой приемлемый вариант – вложения во внешние проекты, чья доходность заметно превышает рентабельность бизнеса при сопоставимых риска.

Оценивать стоит не только проект, но и других соинвесторов, если они есть. К примеру, кто-то из потенциальных партнёров в последние 5 лет показывает невысокие результаты в венчуре: из пяти проектов в одной нише (например, робототехнике) он «провалил» четыре. Наверное, это повод ещё раз внимательно оценить перспективы такого сотрудничества.

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Почему инвестиционная политика может не работать

Если инвестиции не приносят ожидаемого результата, в первую очередь следует проверить, не нарушает ли компания свою инвестиционную политику. Как правило, именно в этом – одна из основных причин неудач. Например, инвесторы закрыли глаза на пункты своей политики относительно рисков, погнавшись за высокой доходностью.

Ещё одна частая причина неудач – невнимательность в расчётах при оценке стартапа. Например, в презентации было приведено очень много цифр, и инвестор в них просто запутался.

В инвестиционной политике обязательно прописывается регулярность её пересмотра – например, раз в три года. Но это нельзя принимать за догму. В некоторых случаях политика требует немедленного пересмотра. Первый такой случай – регулярные неудачи инвестиционных проектов.

Второй повод для пересмотра – резкие изменения внешних обстоятельств. Например, весной 2020 года изменилось практически всё. И старые установки, даже самые правильные, стали неактуальными. Некоторые отрасли и проекты, которые считались перспективными, перестали приносить прибыль.

Как только становится понятно, что ситуация идет «не туда», необходимо тут же собрать инвестиционный комитет. Его задача – решить, что делать со стратегией дальше: кардинально переработать или лишь конкретизировать.

Важно помнить: форс-мажоры и «чёрные лебеди» будут всегда, они могут вызывать убытки. Поэтому в инвестиционной политике стоит прописать «допустимую сумму потерь». Например: «10% от вложенного за 5 лет капитала». Если реализовался какой-либо негативный сценарий – просто фиксируем убытки, делаем выводы и идём дальше.

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