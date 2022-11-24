«Инвестируй, капитализируй, повтори» — из чего инвестору сегодня собрать портфель

В ноябре «Альпина PRO» выпускает книгу «Портфель возможностей: Инвестируй, капитализируй, повтори», где Ольга Мезенцева, кандидат экономических наук и аналитик, рассказывает о новых стратегиях и дает советы, как инвесторам быть с юанем, американскими акциями и наличкой. Публикуем отрывок с советами для идеального портфеля.

Мы рассмотрим структуру идеального портфеля, который можно создать при внушительном размере капитала. Только в этом случае вы сможете достигнуть нормального уровня диверсификации, например, по американским акциям, и выдержать структуру портфеля. Размер капитала при этом должен быть примерно 3 млн руб.

Что делать тем, у кого нет таких денег?

Например, у вас только 100 тыс. руб., из которых под цели инвестирования вы готовы определить около 50 тыс. руб. Даже с такими незначительными суммами можно поработать и создать хорошо диверсифицированный портфель.

Вот что нужно учитывать.

Финансовая подушка безопасности

Финансовая подушка безопасности при агрессивном портфеле составляет всего 30%. Чаще всего это облигационная часть.

Если вы инвестор не агрессивного типа, а, допустим, ближе к умеренному или консервативному, делите ваши средства 50 на 50 или работайте преимущественно с облигациями.

Здесь я имею в виду в первую очередь вложения в государственные облигации, поскольку корпоративные содержат более высокие риски, и рассматривать их как низкорисковые инвестиции нельзя.

К чему нужно стремиться при наполнении финансовой подушки безопасности?

Если вы начинающий инвестор и у вас небольшой портфель, ее можно составить из ОФЗ.

Если в вашем портфеле уже есть несколько миллионов рублей, то 450 тыс. руб. можно потратить на еврооблигации Минфина РФ.

Если вы работаете по найму и хотите получить налоговый вычет 52 тыс. руб. по ИИС индивидуальному инвестиционному счету типа А, удобно разместить подушку безопасности в еврооблигациях Минфина РФ на этом счете.

Безрисковая часть

Итак, в безрисковую часть портфеля могут быть включены:

ОФЗ; еврооблигации Минфина РФ; наличность.

Безрисковая часть портфеля составляет 30%, из которых 25% приходится на облигации, а 5% — на запас ликвидности или наличность. Наличные деньги предполагается размещать из расчета 50% в долларах, 50% в евро.

Рисковая часть

Рисковая часть портфеля включает в себя:

ЕТФ; дивидендную стратегию способ инвестирования, при котором основное внимание уделяется возможности получения дохода в виде дивидендов, а не перспективе роста стоимости акций. ; акции европейских компаний; американские акции роста; акции стоимости.

Рисковая часть портфеля составляет 70%, из которых на ЕТФ, дивидендную стратегию и акции европейских компаний приходится по 10%, а на американские акции роста и акции стоимости — по 20%.

Для сравнения приведу структуру вложений богатейших семей мира (с ежегодного Дня инвестора в «БКС-Премьере»):

акции 27%;

облигации 18%;

недвижимость 14%;

наличность 13%;

бизнес 14%.

Базовую часть вложений (примерно 60%) представляет портфель из акций, облигаций и наличности. Можно отметить, что здесь доля наличности несколько больше, чем в той структуре портфеля, которую предлагаю я. И я сознательно понижаю этот процент, потому что денежные средства всегда подвержены инфляции.

Чтобы защититься от нее, лучше:

вкладывать в резервные валюты,

помнить, что большую долю портфеля отводить под наличные средства не очень эффективно. Это тормозит рост капитала и/или сужает пассивный денежный поток.

При этом важно помнить, что доллар тоже имеет определенное значение инфляции, и, например, в 2022 г. она составила более 8%, а также что без запаса наличности оставаться не очень хорошо.

Поэтому я и ограничиваю в общем случае долю наличности 5%: при небольшом размере портфеля основная задача — наращивать портфель. По мере увеличения размера портфеля ту его часть, которая представлена наличностью, можно увеличивать до 10–15%.

ОФЗ и еврооблигации Минфина РФ составляют облигационную часть вашего портфеля.

ЕТФ

К этому виду финансовых инструментов я всегда относилась с осторожностью в отличие от многих аналитиков, которые до кризиса 2022 г. советовали держать в ЕТФ до 50% капитала. Те же рекомендации давали и крупные западные хедж-фонды инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся в их интересах профессионалами..

При хорошем размере портфеля я отводила на него не более 10–20%.

Почему?

Кризис 2022 г.

Приостановка торгов на Московской бирже

Уход с рынка маркет-мейкера, поддерживающего котировки на ЕТФ из-за больших валютных рисков

Западные санкции

Все это вскрыло огромные риски, встроенные в этот финансовый инструмент. Когда я пишу эти строки, нормальные и полноценные торги этим инструментом на Московской бирже еще не начались.

Как это сказывается на инвесторах?

Одно дело — когда у вас в портфеле на неопределенный срок заморозилось 10%, и совсем другое — когда это 50%.

Кроме того, блокировка ЕТФ говорит об изоляции России не только от физических, но и от финансовых технологий, поскольку этот инструмент относится к сфере финансового хай-тека.

В такой ситуации лучше уходить в «старинные» инструменты — в американские акции на российском рынке.

Напомню, что Санкт-Петербургская биржа закрылась в феврале 2022 г. всего на несколько дней, а торги акциями американских компаний на ней возобновились практически сразу. Это значит, что они стоят на самом низком уровне инвестиционных рисков в России на сегодняшний день.

Подтверждает это и факт: когда на всех площадях кричали, что нас накрыл финансовый Армагеддон, трейдеры просто торговали американскими акциями.

Дивидендная стратегия

После кризиса 2022 г. тоже оказалась под вопросом. На протяжении последнего десятилетия эта стратегия была топовой на российском рынке и характеризовалась очень высокими дивидендными выплатами — более 50% прибыли компаний. За счет дивидендов госкомпаний пополнялся бюджет страны.

Но здесь надо понимать, что выплата 50% прибыли в виде дивидендов — не совсем нормальная с точки зрения управления предприятием история.

Если предприятие работает эффективно, то прибыль целесообразно направлять преимущественно на его развитие, а не на дивиденды.

До 2013 г. оптимальной считалась выплата в качестве дивидендов около 15% прибыли. Но постепенно политика менялась, и нормой стала дивидендная выплата в 50%.

Сложившаяся ситуация свидетельствует, что рост доходности дивидендной стратегии не может быть бесконечным.

Дивидендная стратегия в общем виде выглядит так:

Акции покупаются заранее, но не позже чем за два дня до даты закрытия реестра акционеров перечень акционеров, информация о которых содержится только в лицензированном Банком России регистраторе для выплаты дивидендов или даты отсечения реестра дата, когда составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов. .

Между закрытием реестра и выплатой дивидендов может пройти несколько недель. Но именно за два дня до закрытия реестра начинается дивидендный гэп падение цены акций на сумму, не превышающую размер дивидендов , и это крайний срок для покупки акций (чтобы войти в реестр акционеров и чтобы вам были выплачены дивиденды).

Окончательный расчет по сделке на Московской бирже проходит в течение двух дней, то есть нужно два дня, чтобы акции были гарантированно зачислены на ваш счет и вы получили дивиденды. Переждать дивидендный гэп — краткосрочное падение цены на акцию.

Дивидендный гэп всегда происходит после выплаты дивидендов (рис. 16). Акции за несколько недель отыгрывают его, то есть поднимаются в цене до первоначального уровня. Тут нужно понимать, что чем более ликвидна возможность быстро и легко конвертировать акции в живые деньги акция, тем больше по ней объемы торгов количество акций или контрактов (лотов), сменивших собственника за определенный торговый период и больше вероятность, что она отыграет дивидендный гэп.

Если акции низкосортные, то вероятность застрять в них надолго и потерять доходность очень велика. Поэтому я рекомендую покупать только те акции, которые входят в индекс Московской биржи, а на остальные бумаги не зариться.

Потому что даже получив большой дивиденд, вы можете потерять в доходности, если надолго застрянете в этих акциях. Продать акции, когда дивидендный гэп отыгран, и найти «новую жертву» для получения дивидендов.

Суть дивидендной стратегии — в получении дивидендной доходности по рынку. Но это спекуляция, которая увеличивает вашу доходность до 25–100% при общей доходности на российском рынке 8–10%.

Однако в такой стратегии много рисков:

рынок может начать падать, и вы застрянете в акциях;

дивиденды могут отменить или перенести дату выплаты, как это было в первый год пандемии коронавируса. После кризиса 2022 г. стабильные выплаты дивидендов на российском рынке оказались под вопросом из-за необходимости перестройки экономики и повсеместным изменением цепочек поставок.

Важно: дивидендная стратегия с американскими акциями не работает, так как из-за невысокой доходности в 1,5–2% все средства могут уйти на оплату комиссии брокера. Поэтому дивидендная стратегия — это рублевые вложения, и я рекомендую отводить под них 10–20% портфеля, чтобы не принимать на себя повышенные риски.

Акции европейских компаний

На них приходится до 20% портфеля. Основная цель такого вклада — валютная диверсификация (наполнение портфеля разными видами валют). Ее можно представить так:

Рубли здесь — дивидендная стратегия. Еще они могут входить в финансовую подушку безопасности как вложение в ОФЗ, но здесь облигационная часть портфеля состоит из еврооблигаций Минфина РФ, то есть из долларов.

Европейские акции торгуются в евро на Санкт-Петербургской бирже по соглашению с Франкфуртской биржей, и цены на них достаточно стабильны. Это явно не акции роста: по ним устойчиво платятся дивиденды.

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По своей сути европейские акции — классические акции стоимости, в основе аналитики которых лежит классический стоимостной анализ на базе операционных результатов деятельности компании.

Однако с начала кризиса в феврале 2022 г. торги европейскими акциями были приостановлены из-за введения антироссийских санкций и блокировки расчетов со стороны европейских клиринговых центров Сlearstream и Еuroclear. В результате Московская и Санкт-Петербургская биржи быстро начали переориентироваться на торги китайскими акциями, которые можно использовать в качестве альтернативы. Таким образом, вместо евро в нашем портфеле появляются гонконгские доллары и юани.

Отмечу еще раз: юань и гонконгский доллар — условно резервные валюты общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными банками иных стран в валютных резервах, они подвержены девальвации, здесь более высокие риски, чем у вложений в евро. Китай — страна с развивающимся рынком и замедляющимися темпами экономического роста, поэтому вкладывать в такой рискованный актив больше 20% от общей доли вложений нецелесообразно.

Американские акции двух видов

Под них в общей сложности отводится 40% портфеля. Все потому, что у них низкие инвестиционные рисками на территории РФ. Америка — экономически развитая страна, доллар — резервная валюта, в которой осуществляется огромное количество платежей во всей глобальной экономике.

доля доллара в международных расчетах составляет 38,85%,

евро — 37,79%,

фунта стерлингов — 6,76%,

юаня — всего 2,71%.

Американские акции делятся на две категории:

акции роста

Более рискованные вложения. Если вы хотите повысить риск вашего портфеля, можно увеличить их долю. В основе роста цены этих акций лежит потенциал инновационной деятельности и маркетинг инноваций, но не операционные результаты соответствующих компаний.

Компании, выпускающие акции роста, чутко реагируют на изменение денежно-кредитной политики, так как относятся к капиталоемким производствам. Поэтому при ослаблении денежно-кредитной политики или снижении процентных ставок цены на акции этих компаний устремляются ввысь.

Ужесточение денежно-кредитной политики (то, что мы наблюдаем сейчас) ведет к обвалу цен на акции этих компаний в большей степени, чем цены на акции стоимости.

акции стоимости

Ценные бумаги предприятий, находящихся на плато своего развития и относящихся к традиционным отраслям экономики (промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству).

За счет них можно сформировать дивидендный пассивный доход, однако надо понимать, что акции этого типа не растут быстро — и динамично нарастить капитал не получится. Рост таких компаний происходит в пределах рынка и их операционных результатов.

В портфеле на каждый из этих видов акций приходится по 20%. Работая с ними, вам нужно постоянно производить балансировку между пассивным доходом и ростом стоимости капитала — между двумя инвестиционными целями, которые вечно противоречат друг другу.

Источники роста стоимости капитала:

ЕТФ

акции роста

дивидендная стратегия

Эти инструменты позволят вам быстро нарастить капитал, если все получаемые дивиденды вы будете вкладывать обратно в стратегию. Если этого не делать, дивидендная стратегия превращается в источник пассивного дохода.

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Источники пассивного дохода:

облигации

акции стоимости

европейские акции

Если вы решили заменить европейские акции китайскими, то уровень риска вашего портфеля вырастет, а китайские акции уйдут в источники роста стоимости капитала.

Резюме

В основе условно безрисковой части портфеля лежат облигации. При небольшом размере портфеля это могут быть только ОФЗ. Акции и облигации составляют костяк вложений богатейших семей мира. Держать свои вложения только в наличной форме неэффективно, поскольку деньги подвержены обесценению под воздействием инфляции. На протяжении последних десяти лет российский рынок характеризовался высокими дивидендными выплатами. Топовой торговой стратегией была дивидендная стратегия. Если предприятие работает эффективно и приносит доходность выше средней стоимости капитала на рынке, выплачивать дивиденды нецелесообразно, так как дивиденды — это отток ресурсов с предприятия, которые могли бы быть использованы для его развития и заработка большей доходности. С высококлассными американскими акциями дивидендная стратегия не работает, поскольку такие акции стоят дорого, а размер дивидендов небольшой. При реализации этой стратегии лучше просто сформировать портфель из дивидендных акций. Американские акции условно делятся на акции роста и акции стоимости. Акции роста — более рисковые вложения. Если вы хотите быстро наращивать капитал, повысив риск портфеля, увеличьте в нем долю акций роста. Инвестиционный портфель можно рассматривать в разрезе валютной диверсификации, а можно в разрезе источников роста капитала и пассивного дохода. И в том и в другом случае придется искать разумный баланс. С капиталом небольшого размера тоже можно работать и создавать хорошо диверсифицированные портфели, сбалансированные по риску и доходности.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / solarseven