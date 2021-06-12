Акции или облигации: как найти для себя работающую модель инвестирования

Представляем отрывки из главы 18, в которой говорится о распределении активов, когда вы только начинаете инвестировать, в период накопления капиталов и когда выходите на пенсию.

Каким образом найти простую, понятную и работающую модель для инвестирования — один из важных вопросов современного бизнеса. Ответить на него помогает «Руководство разумного инвестора: Надежный способ получения прибыли на фондовом рынке», которое выпустило издательство «Альпина Паблишер». Ее автор — Джон Богл — пионер индустрии взаимных фондов, гуру инвестирования, глава крупнейшей инвестиционной компании The Vanguard Group.

В основных принципах распределения активов и размещения средств при формировании пенсионных накоплений нет однозначных решений. Почему?

Во-первых, потому, что у нас, инвесторов, могут быть очень разные цели, склонность к риску и модели поведения.

Во-вторых, мы на протяжении 35 лет получали чрезвычайно высокую доходность на рынках акций и облигаций, и рассчитывать на повторение такого в следующем десятилетии вряд ли стоит.

В-третьих, авторы книг по инвестированию в истинном смысле слова являются заложниками прошлого. Например, когда Бенджамин Грэм работал над «Разумным инвестором» в 1949 году, в его практике не было ни одного года, в который процентные ставки по облигациям опережали дивидендную доходность акций.

Для сравнения: в процессе работы над этой главой в 2017 году я уже знал, что дивидендная доходность акций может быть ниже процентной ставки по облигациям 60 лет кряду.

Разница в доходности различных портфелей на 94% объясняется распределением активов.

Бенджамин Грэм считал, что первое инвестиционное решение должно быть связано с распределением активов. Сколько вложить в акции? Сколько — в облигации? По мнению Грэма, это стратегическое решение может быть самым важным в жизни инвестора. Эпохальное исследование 1986 года подтвердило его точку зрения.

Ученые обнаружили, что распределение активов определяет на целых 94% различие совокупной доходности институционально управляемых пенсионных фондов. Это позволяет предположить, что долгосрочные инвесторы фондов могут выиграть, если уделят больше внимания тому, как распределить свои вложения между фондами акций и облигаций, и меньше — тому, в какой именно фонд вложиться.

Стандартное распределение Бенджамина Грэма: 50/50

Давайте начнем с совета Бенджамина Грэма по поводу распределения активов, который он дал в своей классической книге «Разумный инвестор» в 1949 году.

«Основной закон» инвестиций гласит, что инвестор ни при каких обстоятельствах не должен вкладывать менее 25% и более 75% средств в акции и, соответственно, более 75% или менее 25% в облигации.

Из этого закона вытекало, что оптимальное соотношение между этими двумя основными видами ценных бумаг должно составлять примерно 50:50. Наконец, истинный консерватор будет довольствоваться прибылью, которую в условиях роста даст и половина портфеля, — ведь в случае спада он сможет порадоваться тому, что его дела обстоят намного лучше, чем у большинства более предприимчивых игроков.

Распределение активов и разница в доходности

Сегодняшним инвесторам и их консультантам это распределение активов между акциями и облигациями 50/50 и диапазон от 75/25 до 25/75 могут показаться слишком консервативными.

Но в 1949 году, когда Грэм писал свою книгу, доходность акций составляла 6,9%, а облигаций — 1,9%. Сегодня доходность акций — 2%, облигаций — 3,1%, и у инвесторов большой простор для выбора подходящего соотношения акций и облигаций. Такую доходность имеет портфель, состоящий наполовину из корпоративных облигаций (3,9%) и наполовину из 10-летних казначейских нот США (2,3%).

Эту разницу можно представить двумя путями: валовая доходность портфеля, состоящего наполовину из акций и наполовину из облигаций, упала на целых 40% с 4,4% до 2,6%; таблицы доходности перевернулись с ног на голову: если в 1949 году годовая доходность акций была больше на 5,0% (потряса юще!), то в 2017 г. она уже была меньше на 1,1%.

Ранее я рекомендовал инвесторам в процессе накопления, пока они еще работают, сфокусироваться на сочетании акций и облигаций в соотношении 80/20 (для более молодых) и 70/30 (для тех, кто постарше), а инвесторам пенсионного возраста, начинающим потреблять накопленные средства, — в соотношении 60/40 (для более молодых) и 50/50 (для более пожилых).

Способность и готовность принимать риск

Есть два фундаментальных фактора, от которых зависит, как следует распределять портфель между акциями и облигациями: ваша способность принимать риск и ваша готовность принимать риск.

Ваша способность принимать риск зависит от разных аспектов, в том числе от вашего финансового положения, ваших будущих обязательств и времени, на протяжении которого вам придется покрывать эти обязательства.

В целом вы можете принимать более высокий риск, если исполнение обязательств наступает в относительно отдаленном будущем. По мере накопления активов, покрывающих обязательства, ваша способность принимать риск возрастает.

Готовность принимать риск — это исключительно вопрос предпочтений. Некоторые инвесторы могут выносить взлеты и падения рынка без лишних волнений.

Но если волатильность вашего портфеля не дает вам спать по ночам, вы, возможно, приняли на себя более высокий риск, чем можете вынести.

Основная модель распределения

Начнем с основной модели распределения для инвестора, строящего свое состояние и накапливающего активы. Главные вопросы целиком связаны со здравым смыслом.

Инвесторы, стремящиеся к накоплению активов путем регулярных взносов, обычно могут позволить себе более высокий риск — то есть более агрессивное поведение — по сравнению с инвесторами, которые имеют фиксированный капитал, зависят от инвестиционного дохода и даже изымают вложенные средства для покрытия повседневных расходов.

Более молодые инвесторы, у которых больше времени, на то, чтобы воспользоваться магией сложных процентов, тоже могут позволить себе более агрессивное поведение, чем пожилые инвесторы, склонные к более консервативному плану действий.

Количество обыкновенных акций должно соответствовать вашей устойчивости к риску. Например, самая высокая доля акций, какую я могу рекомендовать, — 80%. Подойдет молодым инвесторам, накапливающим активы в течение долгого периода.

Моя самая низкая целевая доля акций — 25% подойдет пожилым инвесторам, вышедшим на пенсию. Они должны уделять больше внимания краткосрочным последствиям своих действий, а не возможным будущим доходам.

Такие вкладчики должны понимать, что волатильность доходности — это не главный показатель риска. Гораздо более значителен риск того, что им придется неожиданно ликвидировать активы — причем, возможно, на депрессивном рынке, — чтобы покрыть расходы на проживание, и получить меньше вложенного. В инвестировании гарантий не бывает.

Четыре решения

Как разумный инвестор, вы должны принять четыре решения, выбирая для себя программу распределения активов.

Первое, и самое главное, — вы должны принять стратегическое решение о соотношении вложений в акции и облигации. Инвесторы в разных ситуациях со своими уникальными потребностями и обстоятельствами, несомненно, сделают это по-разному.

Второе решение — сохранять ли одно и то же соотношение акций и облигаций или изменять его вслед за рыночной доходностью. Фиксированное соотношение (периодическое перебалансирование портфеля для восстановления первоначального распределения активов) — это предусмотрительный выбор, который уменьшает риск и, возможно, является лучшим для большинства инвесторов. Тем не менее портфель, который никогда не балансируется, скорее всего, обеспечит более высокую долгосрочную доходность.

Третье решение — вводить ли элемент тактического распределения активов, меняя соотношение акций и облигаций при изменении рыночных условий. Тактическое распределение имеет собственные риски. Изменения соотношения акций и облигаций могут повышать стоимость портфеля, но (вероятность второго, на мой взгляд, выше) могут и не повышать. В нашем мире неопределенностей тактические изменения нужно делать с осторожностью, поскольку они подразумевают определенное предвидение будущего, которым немногие — если вообще кто-то — могут похвастаться.

Четвертое и, пожалуй, самое важное решение, куда обращаться — в активно управляемые взаимные фонды или в традиционные индексные фонды. Четкие и убедительные доказательства говорят в пользу стратегии индексирования.

Разумному инвестору непросто решить эти вопросы, но если подойти к ним серьезно, осмотрительно и консервативно, то можно найти приемлемые ответы.

Связь между премией за риск и ростом затрат

Распределение вашего инвестиционного портфеля между акциями и облигациями, скорее всего, станет решающим фактором для накопления состояния. Однако далеко не все инвесторы знают о критически важной связи между затратами фондов и распределением активов.

Дешевый портфель с небольшой долей акций (и, следовательно, меньшим риском) может иметь ту же или даже более высокую чистую доходность, чем портфель с более высокой долей акций (а значит, с более высоким риском).

Это связано исключительно с тем, что затраты на инвестирование в менее рискованный вариант существенно ниже, чем в случае высокорискованной альтернативы.

В этом примере из-за различия затрат портфель с соотношением акций и облигаций 25/75 обходит портфель 75/25. Индексные фонды изменяют общепринятые представления о распределении активов.

Премия за риск и бремя затрат, которые всегда противостоят друг другу, должны учитываться в балансировании портфеля.

Хочу внести ясность: я не предлагаю отказываться от вашего распределения активов, если вы переходите из дорогого активно управляемого фонда в дешевый индексный фонд.

Но я предлагаю вам подумать, если вы держите активно управляемый фонд акций и облигаций, где комиссии гораздо выше, чем в дешевых индексных фондах, что именно принесет более высокую чистую доходность. Просто подсчитайте.

Совет обеспокоенному инвестору

Для выбора точной стратегии распределения активов очень мало научно обоснованных методов. Но было бы хорошо начать с главной цели Бенджамина Грэма — сбалансированного портфеля акций и облигаций 50/50 и диапазона соотношений акции/облигации от 75/25 до 25/75 в традиционных индексных фондах акций и облигаций.

Распределению не обязательно быть точным. Оно определяется здравомыслием, надеждой, страхом и устойчивостью к риску. Какой-то сверхнадежной стратегии, доступной инвесторам, не существует.

Мой собственный портфель состоит в соотношении 50/50 из индексированных акций и облигаций, в основном индексированных краткосрочных и среднесрочных. В мои 88 лет меня устраивает такое распределение активов.

Но, признаюсь, меня половину времени беспокоит мысль о том, что я слишком много вложил в акции, а другую половину — о том, что вложил в них мало. В конце концов, все мы люди, действующие в условиях неизвестности и полагающиеся на обстоятельства и здравый смысл при распределении активов.