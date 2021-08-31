Apple купила сервис классической музыки Primephonic. На его базе компания рассчитывает создать Apple Music Classical, которое планирует выпустить в 2022 году. Таким образом Apple сможет получить аудиторию гораздо старше, чем у традиционного Apple Music.

О новом приобретении Apple пишет TechCrunch. 7 сентября Primephonic прекратит существование как самостоятельный сервис.

«Мы должны сделать классическую музыку мейнстримом и соединить новое поколение музыкантов со следующим поколением аудитории», – отметил генеральный директор Primephonic Томас Стеффанс.

Primephonic основана в 2014 году. Штаб-квартира располагается в Амстердаме. За время работы сервис распространился почти на весь мир и на данный момент работает в 150 странах.

В Apple сообщили, что рассчитывают на основе Prime Phonic создать свой новый сервис Apple Music Classical.

«Поклонники Apple Music Classical испытают неповторимый опыт с лучшими функциями Primephonic, включая возможности просмотра и поиска по композитору и репертуару, подробное отображение метаданных классической музыки, а также новые функции и преимущества»», – отметили в компании.

Apple Music Classical планируют выпустить в 2022 году.

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