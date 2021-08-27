Apple предложила заключить мировое соглашение с разработчиками игр

Американская корпорация Apple предложила заключить соглашение с разработчиками игр на $100 млн. Компания разрешит им рассказывать пользователям о покупках в приложениях без комиссии. Решение еще должен одобрить суд.

Разработчикам разрешат рассказывать об альтернативных способах покупки внутри приложений без App Store. Даже через почту, которую указал пользователь при регистрации, пишет The Verge.

Однако разработчики хотели добиться разрешения альтернативных способов оплаты внутри самого приложения. Компания по-прежнему это запрещает и не позволяет скачивать приложения вне App Store.

Выделенную сумму разделят между разработчиками, которые получили $1 млн или меньше за каждый год с июня 2015 года по апрель 2021 года.

Платеж каждому из них может составить от $250 до $30 тысяч. Оставшиеся средства компания передаст фонду Girls Who Code.

Прошлым летом Apple удалила Fortnite и остальные игры Epic Games из App Store. Тогда в компании заявили, что разработчик грубо нарушил правила, позволяя игрокам совершать покупки в обход 30-процентной комиссии. В ответ Epic Games объединилась с другими компаниями и подали на компанию в суд. Мировое соглашение не касается дела Epic Games.

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Фото: sylv1rob1 / Shutterstock