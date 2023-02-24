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Apple привлекла компанию Luxshare к разработке AR-устройств

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Apple привлекла китайскую компанию Luxshare для помощи в разработке устройств дополненной реальности (AR) первого поколения. Это первый случай, когда технологический гигант использовал китайского поставщика для совместного создания продукта первого поколения. 

Apple привлекла компанию Luxshare к разработке AR-устройств

Этот выбор Apple особенно обращает на себя внимание в период напряженности между США и Китаем. Ранее корпорация полагалась больше на тайваньские компании вроде Foxconn в разработке своих новых продуктовых линеек, напоминает Gizmochina. 

При этом Luxshare быстро превратилась в одну из ведущих технологических компаний Китая как раз после того, как приобрела команду разработчиков AR в Шанхае у предыдущих владельцев — тайваньской Pegatron. 

Pegatron была первым поставщиком, который помогал Apple разрабатывать устройства AR, но сотрудничество в этом направлении то возобновлялось, то прекращалось в течение четырех лет. 

Компания годами создавала гарнитуру смешанной реальности Hololens для Microsoft, но скептически отнеслась к планам Apple в области AR и постепенно вышла из проекта, чтобы сосредоточиться на других приложениях (в основном автомобильных и серверных).

Luxshare, напротив, намерена стать самым стабильным и значимым для бизнеса Apple поставщиком компании в Китае.

Foxconn также участвует в проекте AR и будет параллельно разрабатывать более дешевое AR-устройство второго поколения.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

По словам Чиу Ши-Фанга, аналитика цепочки поставок технологий из Тайваньского института экономических исследований, участие Luxshare в разработке устройств AR является признаком растущего значения компании для Apple. 

Однако он добавляет, что это вовсе не значит, что возможности разработки Luxshare так уж хороши, чтобы конкурировать с тайваньскими поставщиками. 

Фото на обложке: Luxshare

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