Часы и кошельки не нужны: топ трендов мобильной разработки в 2022 году

Уже в этом году выручка рынка мобильных приложений вырастет до $693 млрд. Да, в Google Play их более 5 млн, а в AppStore – более 2 млн, но спрос даже не думает падать.
Смартфон стал самым предпочтительным гаджетом – и это благоприятно влияет на рынок мобильной разработки. Какие тренды будут превалировать на нем в 2022 году – рассказывает Петр Чернышев, CEO компании по разработке IT-решений Friflex.
ИИ в мобильных приложениях
По данным Gartner, в прошедшем году искусственный интеллект в мобильные приложения внедряли в три раза активнее, чем в 2020.
К этому «приложили руку» в том числе и гиганты Amazon, Apple, Microsoft.
ИИ позволяет создавать чат-боты, голосовые помощники, виртуальные примерочные и многое другое.
На основе возможностей AI, ML (машинного обучения), NLP (нейролингвистического программирования) пользователи получают уникальный персонализированный опыт.
Синергия Deep Learning и ML может создавать продукты, которые дают необходимые данные и предоставляют аналитику в режиме реального времени.
Технологию ML часто используют в приложениях ритейлеров. Она помогает сравнивать цены на конкурирующие продукты и предлагать клиентам лучшую цену для быстрых продаж.
Приложения с использованием ML также в спросе у маркетологов: они автоматизируют процессы продаж и служат для получения большего количества потенциальных клиентов.
Разработка приложений для телефонов-раскладушек
Samsung продал миллион смартфонов Galaxy Fond с гибким экраном за три месяца.
Инновационное решение показало впечатляющие результаты продаж, так что можно смело утверждать, что производить такие девайсы будут и другие компании.
Смартфоны и планшеты со складным OLED-дисплеем работают на привычной ОС Android, но из-за модифицированного экрана все же требуют специальных решений: приложений, где пользователю будет удобно взаимодействовать с интерфейсом на непривычном экране.
Новые раскладушки с большими экранами открывают широкое поле для взаимодействия внутри цифровой системы:
- детальный просмотр;
- работа одновременно в нескольких окнах и выполнение сразу нескольких задач.
Актуальными приложениями нового типа для таких телефонов станут игры и видео-стриминги. Используя дополнительное пространство при разработке, в мобильную версию можно добавлять новые элементы управления и другие информационные блоки.
В Samsung утверждают, что сотни приложений для Android уже были оптимизированы для Galaxy Fold: в их числе Amazon Prime Video, Twitter, Spotify, Facebook, VSCO и Microsoft Office.
И если создание мобильного приложения специально для складного дисплея пока кажется не самой прибыльной идеей, то адаптивная версия вашего приложения для телефона-раскладушки – это необходимость завтрашнего дня.
Биометрическая аутентификация
Развитие сегмента рынка мобильной биометрии связано с активным использованием бесконтактной оплаты смартфоном.
Биометрическая аутентификация применяется в финтех-приложениях и становится актуальным решением для e-commerce – так мобильные платежи оказываются более безопасными.
При использовании Apple Pay, например, пользователь рядом с бесконтактным считывателем может подтвердить платеж, отсканировав лицо или приложив палец к своему iPhone.
Впрочем, биометрический пароль не единственный способ авторизации, а дополнительная возможность. Приложение с биометрическим паролем сложнее взломать и имеет более высокую степень защиты.
Интернет вещей (IoT)
Интернет вещей – цепочка взаимосвязанных «умных» устройств, объединенных в общую сеть. Они могут собирать информацию и обмениваться данными.
По прогнозам, к 2030 году количество умных устройств такого типа вырастет до 24 млрд с годовой выручкой около $1,5 трлн.
Пример использования технологии в России – Умный Дом «Яндекса», объединяющий десятки устройств под управлением голосового помощника Алисы.
Amazon и Google также используют технологию и усиливают конкуренцию на рынке IoT: они выпустили линейку устройств Echo и Google Home Voice Controller.
С ростом спроса на гаджеты, умные дома и другие системы Интернета вещей будет увеличиваться запрос на мобильные приложения с поддержкой концепции IoT для удобного управления всеми устройствами.
Разработка приложения для новых ОС
Вокруг новых ОС будет развиваться экосистема нативных приложений для решения самых разных задач: от прикладных (браузеры, мультимедиа, мессенджеры) до профессиональных и специализированных (электронный документооборот, управление персоналом и другое).
Huawei с магазином AppGallery разработали OS Harmony. Она ориентирована на смартфоны и умные устройства – объединяет их в единое суперустройство. Как заявляют разработчики, отдельные девайсы могут работать совместно и вместе использовать все ресурсы для удобства пользователей.
Разработчики приложений для OS Harmony могут использовать несколько языков программирования: C/C++, Java и Kotlin.
Первая российская мобильная ОС – «Аврора». Вместе с EMM-платформой управления мобильными устройствами она позволяет создавать решения в области корпоративной мобильности.
ОС «Аврора» ориентирована на крупные корпорации с большим штатом сотрудников, ее уже используют РЖД, Ростелеком, «Почта России».
Еще 360 тыс. устройств использовали для недавней всероссийской переписи населения, скоро ее начнут внедрять в медицине и образовании.
Разработкой для этой ОС занимаются на кроссплатформенном фреймворке Qt. Для создания приложений можно также использовать декларативный язык QML.
Дополненная реальность AR
По данным Statista, мировой рынок технологий AR и VR вырастет до $209 млрд в 2022 году.
Google, например, собирается скоро представить функцию дополненной реальности для Google Maps: карта в режиме реального времени будет давать подсказки с помощью распознавания фото и видеопотока с камеры телефона.
Интеграция мобильных приложений с дополненной реальностью позволит создать для пользователей новый уникальный опыт бесшовного взаимодействия с интерфейсом.
Развитие кроссплатформенных технологий
Кроссплатформенная разработка открывает возможность для создания приложения сразу для нескольких ОС на единой кодовой базе.
Крупные корпорации сами создают и развивают кроссплатформенные фреймворки: Google – Flutter и Kotlin MultiPlatform, Microsoft – Xamarin, Facebook – React Native.
Этот тренд останется, а корпорации все чаще будут выбирать кроссплатформенную разработку приложений вместо нативной.
Приложения для мобильных кошельков
В последние несколько лет бурно растет рынок цифровых платежных систем. По прогнозам экспертов, стоимость транзакций мобильного кошелька к 2022 году достигнет почти $14 млрд.
Мобильные кошельки обеспечивают быструю и безопасную транзакцию. Они позволяют пользователю один нажатием кнопки отправлять деньги со своего смартфона кому угодно или в платежный терминал.
Мобильные кошельки работают на технологии беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC) или QR-технологии. Платежная информация клиента хранится в кошельке в закодированном формате.
Самые известные решения на рынке выпущены Amazon, Apple и Google.
Wearable-технологии и носимые устройства
Носимое устройство — это аксессуар на теле человека, необходимый для обмена данными с другими устройствами. Он может отслеживать перемещение, физические состояния владельца и изменения окружающей среды.
Носимые технологии развиваются по всему миру. Согласно исследованию Statista, к 2022 году люди будут носить уже 929 млн таких устройств..
Хороший пример – Apple Watch. На конференции WWDC компания объявила о своем обновлении watchOS: приложения для Apple Watch больше не будут требовать сопутствующего приложения для iOS, а будут иметь собственный магазин приложений.
Разработка облачных хранилищ
Вероятнее всего, переход на облачные хранилища к 2022 году увеличит расходы на ИТ до $1,3 трлн. Интеграция облачных хранилищ позволяет мобильным приложениям сохранять большие объемы данных и безопасно выполнять сложные задачи.
Облачные хранилища снижают расходы на хостинг и увеличивают процент удержания пользователя.
Главный запрос времени – увеличение скорости решения проблемы клиента. Чем быстрее пользователь получит товар, услугу или обратную связь по продукту, тем лояльнее окажется в будущем.
Современные решения автоматизируют очень многие функции, сокращают таким образом процесс ожидания и лучше удерживают пользователя в цифровой системе.
Фото на обложке: Suwin /
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