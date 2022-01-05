Часы и кошельки не нужны: топ трендов мобильной разработки в 2022 году

Смартфон стал самым предпочтительным гаджетом – и это благоприятно влияет на рынок мобильной разработки. Какие тренды будут превалировать на нем в 2022 году – рассказывает Петр Чернышев, CEO компании по разработке IT-решений Friflex.

Уже в этом году выручка рынка мобильных приложений вырастет до $693 млрд. Да, в Google Play их более 5 млн, а в AppStore – более 2 млн , но спрос даже не думает падать.

ИИ в мобильных приложениях

По данным Gartner, в прошедшем году искусственный интеллект в мобильные приложения внедряли в три раза активнее, чем в 2020.

К этому «‎приложили руку» в том числе и гиганты Amazon, Apple, Microsoft.

ИИ позволяет создавать чат-боты, голосовые помощники, виртуальные примерочные и многое другое.

На основе возможностей AI, ML (машинного обучения), NLP (нейролингвистического программирования) пользователи получают уникальный персонализированный опыт.

Синергия Deep Learning и ML может создавать продукты, которые дают необходимые данные и предоставляют аналитику в режиме реального времени.

Технологию ML часто используют в приложениях ритейлеров. Она помогает сравнивать цены на конкурирующие продукты и предлагать клиентам лучшую цену для быстрых продаж.

Приложения с использованием ML также в спросе у маркетологов: они автоматизируют процессы продаж и служат для получения большего количества потенциальных клиентов.

Разработка приложений для телефонов-раскладушек

Samsung продал миллион смартфонов Galaxy Fond с гибким экраном за три месяца.

Инновационное решение показало впечатляющие результаты продаж, так что можно смело утверждать, что производить такие девайсы будут и другие компании.

Смартфоны и планшеты со складным OLED-дисплеем работают на привычной ОС Android, но из-за модифицированного экрана все же требуют специальных решений: приложений, где пользователю будет удобно взаимодействовать с интерфейсом на непривычном экране.

Новые раскладушки с большими экранами открывают широкое поле для взаимодействия внутри цифровой системы:

детальный просмотр;

работа одновременно в нескольких окнах и выполнение сразу нескольких задач.

Актуальными приложениями нового типа для таких телефонов станут игры и видео-стриминги. Используя дополнительное пространство при разработке, в мобильную версию можно добавлять новые элементы управления и другие информационные блоки.

В Samsung утверждают, что сотни приложений для Android уже были оптимизированы для Galaxy Fold: в их числе Amazon Prime Video, Twitter, Spotify, Facebook, VSCO и Microsoft Office.

И если создание мобильного приложения специально для складного дисплея пока кажется не самой прибыльной идеей, то адаптивная версия вашего приложения для телефона-раскладушки – это необходимость завтрашнего дня.

Биометрическая аутентификация

Развитие сегмента рынка мобильной биометрии связано с активным использованием бесконтактной оплаты смартфоном.

Биометрическая аутентификация применяется в финтех-приложениях и становится актуальным решением для e-commerce – так мобильные платежи оказываются более безопасными.

При использовании Apple Pay, например, пользователь рядом с бесконтактным считывателем может подтвердить платеж, отсканировав лицо или приложив палец к своему iPhone.

Впрочем, биометрический пароль не единственный способ авторизации, а дополнительная возможность. Приложение с биометрическим паролем сложнее взломать и имеет более высокую степень защиты.

Интернет вещей (IoT)

Интернет вещей – цепочка взаимосвязанных «‎умных» устройств, объединенных в общую сеть. Они могут собирать информацию и обмениваться данными.

По прогнозам, к 2030 году количество умных устройств такого типа вырастет до 24 млрд с годовой выручкой около $1,5 трлн.

Пример использования технологии в России – Умный Дом «Яндекса», объединяющий десятки устройств под управлением голосового помощника Алисы.

Amazon и Google также используют технологию и усиливают конкуренцию на рынке IoT: они выпустили линейку устройств Echo и Google Home Voice Controller.

С ростом спроса на гаджеты, умные дома и другие системы Интернета вещей будет увеличиваться запрос на мобильные приложения с поддержкой концепции IoT для удобного управления всеми устройствами.

Разработка приложения для новых ОС

Вокруг новых ОС будет развиваться экосистема нативных приложений для решения самых разных задач: от прикладных (браузеры, мультимедиа, мессенджеры) до профессиональных и специализированных (электронный документооборот, управление персоналом и другое).

Huawei с магазином AppGallery разработали OS Harmony. Она ориентирована на смартфоны и умные устройства – объединяет их в единое суперустройство. Как заявляют разработчики, отдельные девайсы могут работать совместно и вместе использовать все ресурсы для удобства пользователей.

Разработчики приложений для OS Harmony могут использовать несколько языков программирования: C/C++, Java и Kotlin.

Первая российская мобильная ОС – «‎Аврора». Вместе с EMM-платформой управления мобильными устройствами она позволяет создавать решения в области корпоративной мобильности.

ОС «‎Аврора» ориентирована на крупные корпорации с большим штатом сотрудников, ее уже используют РЖД, Ростелеком, «‎Почта России».

Еще 360 тыс. устройств использовали для недавней всероссийской переписи населения, скоро ее начнут внедрять в медицине и образовании.

Разработкой для этой ОС занимаются на кроссплатформенном фреймворке Qt. Для создания приложений можно также использовать декларативный язык QML.

Дополненная реальность AR

По данным Statista, мировой рынок технологий AR и VR вырастет до $209 млрд в 2022 году.

Google, например, собирается скоро представить функцию дополненной реальности для Google Maps: карта в режиме реального времени будет давать подсказки с помощью распознавания фото и видеопотока с камеры телефона.

Интеграция мобильных приложений с дополненной реальностью позволит создать для пользователей новый уникальный опыт бесшовного взаимодействия с интерфейсом.

Развитие кроссплатформенных технологий

Кроссплатформенная разработка открывает возможность для создания приложения сразу для нескольких ОС на единой кодовой базе.

Крупные корпорации сами создают и развивают кроссплатформенные фреймворки: Google – Flutter и Kotlin MultiPlatform, Microsoft – Xamarin, Facebook – React Native.

Этот тренд останется, а корпорации все чаще будут выбирать кроссплатформенную разработку приложений вместо нативной.

Приложения для мобильных кошельков

В последние несколько лет бурно растет рынок цифровых платежных систем. По прогнозам экспертов, стоимость транзакций мобильного кошелька к 2022 году достигнет почти $14 млрд.

Мобильные кошельки обеспечивают быструю и безопасную транзакцию. Они позволяют пользователю один нажатием кнопки отправлять деньги со своего смартфона кому угодно или в платежный терминал.

Мобильные кошельки работают на технологии беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC) или QR-технологии. Платежная информация клиента хранится в кошельке в закодированном формате.

Самые известные решения на рынке выпущены Amazon, Apple и Google.

Wearable-технологии и носимые устройства

Носимое устройство — это аксессуар на теле человека, необходимый для обмена данными с другими устройствами. Он может отслеживать перемещение, физические состояния владельца и изменения окружающей среды.

Носимые технологии развиваются по всему миру. Согласно исследованию Statista, к 2022 году люди будут носить уже 929 млн таких устройств..

Хороший пример – Apple Watch. На конференции WWDC компания объявила о своем обновлении watchOS: приложения для Apple Watch больше не будут требовать сопутствующего приложения для iOS, а будут иметь собственный магазин приложений.

Разработка облачных хранилищ

Вероятнее всего, переход на облачные хранилища к 2022 году увеличит расходы на ИТ до $1,3 трлн. Интеграция облачных хранилищ позволяет мобильным приложениям сохранять большие объемы данных и безопасно выполнять сложные задачи.

Облачные хранилища снижают расходы на хостинг и увеличивают процент удержания пользователя.

Главный запрос времени – увеличение скорости решения проблемы клиента. Чем быстрее пользователь получит товар, услугу или обратную связь по продукту, тем лояльнее окажется в будущем.

Современные решения автоматизируют очень многие функции, сокращают таким образом процесс ожидания и лучше удерживают пользователя в цифровой системе.