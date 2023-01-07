Воспитать новых разработчиков и помочь российскому венчуру: представители IT-бизнеса о планах на 2023 год

Независимый обозреватель Степан Буров поговорил с представителями российского бизнеса о целях на будущий год и попросил поделиться рекомендациями для тех, кто только приступил к развитию своего дела.

По данным опроса S&P Global, в июне 2022 года индекс оптимизма российского бизнеса упал на 29 строчек. Ключевыми проблемами были названы повышение цен на сырье, влияние санкций на международный спрос и снижение покупательной способности. В то же время зарубежных предприятий способствовал развитию политики импортозамещения и перспективе увеличения доли рынка отечественных компаний.

Заместить зарубежное оборудование

Руслан Юнусов

Сооснователь «Российского квантового центра»

Ключевая цель на будущий год — снизить зависимость от любого зарубежного оборудования. Нынешняя ситуация заставляет нас заниматься настоящим импортозамещением. Если в 2022 году мы только осознали проблему и приступили к ее решению, то в следующем, думаю, процесс достигнет своего пика.

Запуск проектов в новых областях, локальное производство необходимых комплектующих и наращивание вычислительных мощностей через альтернативные подходы — все то, чем мы будем заниматься в 2023 году.

Сейчас игроки мирового рынка квантовых вычислений прежде всего ориентируются на количество кубитов. Количественные характеристики проще измерять, однако для реального бизнеса они мало что значат. Ожидаю, что этот тренд пойдет на убыль, и компании начнут соревноваться уже в качественном подходе. На первое место выйдут прикладные задачи, эффективность и быстрота их решения.

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Рекомендации новым предпринимателям

К созданию проекта в области квантовых технологий необходимо подходить с глубокой экспертизой. Важно не поддаваться хайпу и не пытаться привлечь на нем внешние инвестиции.

Ситуации, в которых люди вкладывают деньги в проект, не понимая, как он в действительности будет работать, не приносят пользу ни одному участнику рынка: ни проекту в целом, ни отрасли, ни инвесторам. Подобные кейсы приводят к снижению доверия ко всему сектору.

Если ваши специалисты не обладают серьезными знаниями в нужной области, привлекайте сторонних экспертов и точечно консультируйтесь с командами, которые достигли успехов именно в нужном направлении.

Сделать самокаты общественным транспортом

Дмитрий Чуйко

Основатель и CEO Whoosh

Мы работаем на молодом рынке, который сами в значительной степени и формируем. На данный момент наша цель остается прежней — продолжить рост бизнеса и тем самым стимулировать развитие всей отрасли.

Мы видим, что спрос пользователей еще не удовлетворен до конца и есть большой потенциал роста: число электросамокатов на тысячу человек в городах России в 2-4 раза меньше, чем в странах с более зрелым рынком кикшеринга.

Самокаты дополняют систему городского транспорта и помогают горожанам жить комфортнее.В этом сезоне, например, мы зафиксировали высокий спрос на устройства в спальных районах — там, где с помощью самоката люди добираются до транспортных узлов.

Поэтому мы будем добиваться того, чтобы самокаты были доступны для жителей всегда, как метро или автобус. Это важно потому, что все больше людей используют сервис в своих ежедневных сценариях.

Для нас ключевым фокусом всегда была операционная эффективность бизнеса. Сейчас ставим перед собой задачу продлить срок жизни самоката. На данный момент он составляет три года, но мы работаем в направлении обслуживания устройств таким образом, чтобы продлить этот срок до пяти лет. При этом фокусируемся на том, чтобы это не отражалось на эффективности: важно, чтобы самокат выглядел и функционировал как новый.

Индустрия кикшеринга довольна молода, и изначально самокаты воспринимались пользователями как «развлечение». Сейчас же мы видим стабильный рост спроса: количество поездок в сервисе за первые девять месяцев 2022 года составило 45,9 млн, увеличившись в 2 раза по сравнению с девятью месяцами 2021 года.

Становится очевидно, что кикшеринг — это не быстрая мода, а транспорт, к которому привыкает все большее количество людей.

В следующем году индустрия продолжит развиваться, а самокаты — работать в новых локациях. Во многом это произойдет благодаря изменениям в ПДД, которые закрепляют новую категорию транспорта — «средства индивидуальной мобильности»: электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и т.д.

Ожидаем, что весной поправки вступят в силу. Эта инициатива официально закрепит роль кикшеринга в транспортной системе городов.

Рекомендации новым предпринимателям

У транспортной отрасли есть высокие барьеры для входа, связанные с капиталоемкостью. Требуются не только большие инвестиции в активы, но и долгие сроки адаптации продукта для пользователей, соглашения с городскими администрациями и многое другое.

Соответственно, новым игрокам необходимо понимать, что придется играть вдолгую, вкладывать много денег и времени в выстраивание операционных процессов. В отрасли, где уже существуют несколько сильных лидеров, эта стратегия кажется не очень перспективной.

Если у предпринимателей есть интересные идеи для развития нашей индустрии, то лучше посмотреть в сторону разработок, которые могли бы использовать уже существующие игроки: например, технологические или сервисные решения.

Это развивало бы индустрию и в то же время гарантировало бы востребованность. Сервисы кикшеринга сейчас соревнуются за внимание пользователей и один из ведущих критериев выбора — удобство и технологическая оснащенность устройств. Нужно фокусироваться на этом направлении.

Воспитать новое поколение разработчиков

Юрий Мацыгин

Директор по IT-продуктам «T1 Консалтинг»

В этом году многие игроки ИТ-рынка приступили к разработке отечественных решений, способных заменить ушедшие с рынка западные продукты. Разработка ПО в объемах, необходимых российскому рынку, невозможна без современных инструментов автоматизации производства. Если провести аналогию, нам нужно начинать не с производства автомобилей, а с создания современных сборочных линий.

Мы приступили к разработке такой «линии» еще в 2021-м: ей стала собственная платформа производства программного обеспечения «Сфера». И одной из ключевых целей на 2023 год станет развитие платформы до уровня, когда она полноценно заменит западные аналоги.

В качестве других перспективных направлений мы видим создание и вывод на рынок собственных продуктов в области информационной безопасности и корпоративных коммуникаций (видеоконференций, чатов).

Сегодня в продуктовом направлении у нас работает более тысячи специалистов. Для того, чтобы успешно выполнить стоящие перед нами амбициозные задачи, в 2023 году необходим кратный рост команды.

Поиск такого количества сотрудников на текущем рынке практически нерешаемая задача. Поэтому мы делаем выбор в пользу усиления команды за счет обучения молодых специалистов, которым сможем передать накопленный опыт и экспертизу.

Следующий год охарактеризуется снижением общей неопределенности и консолидацией ИТ-рынка. Ключевую роль будут играть крупные компании с большим опытом в реализации масштабных проектов и необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми.

Рекомендации новым предпринимателям

Следует инвестировать не только в создание качественного продукта, но и в расширение собственной экспертизы в реализации комплексных проектов. Продукт тоже важен, но он должен получить необходимое финансирование, а чтобы его получить, полезно иметь в портфолио успешные кейсы с государственными и крупнейшими коммерческими компаниями.

Приступить к разработке отечественных микроэлектронных компонентов

Павел Воробьев

Исполнительный директор QRate

Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы ожидаем рост рынка в связи с продолжением работ в рамках дорожной карты по квантовым коммуникациям. Одна из ключевых целей на следующий год — закончить процесс адаптации к новым реалиям.

В связи с тем, что определенные комплектующие стали недоступны, нам пришлось немного изменить бизнес-модель и оптимизировать цепочки поставок. Приходится часть компонентов закупать на новых рынках — в странах Азии и Ближнего Востока, а часть — пробовать производить самостоятельно.

В следующем году мы планируем более плотно взяться за вопрос собственной разработки микрокомпонентов, тем более, что политика импортозамещения сейчас поддерживается. К тому же продолжится участие в новых пилотных проектах по информационной защите инфраструктуры.

На наш взгляд, активнее всего подобные проекты будут развиваться в области банкинга и телекома. Это связано с беспрецедентным количество кибератак, с которыми мы все столкнулись в этом году.

Уход международных компаний в области кибербезопасности даст импульс к развитию отечественных игроков. Ожидаемо, что в 2023 году будут нарастать темпы перехода на российские софтверные и хардверные решения.

Рекомендации новым предпринимателям

Когда вы разрабатываете новый продукт, неизвестный и непонятный покупателям, ваша главная задача — преодолеть «долину смерти», то есть сфокусироваться на одном направлении и сделать максимально полезное и соотстветствующее ожиданием клиента решение.

При этом важно не забывать регуляторную составляющую, если она есть на рынке. Это немного контринтуитивно, так как начинающие предприниматели стараются работать максимально широко.

Вторая рекомендация — начинать продавать на самых ранних стадиях. К вам не выстроится очередь из покупателей просто так и только потому, что ваш продукт лучше остальных. Чем раньше вы задумаетесь над этой составляющей, тем лучше.

Поддержать отечественные стартапы

Алексей Скорик

Основатель PR-агентства Nanga

Главная цель 2023 года — активно расти: поддерживать отечественные технологии, расширять команду. Венчурный рынок трансформировался во что-то неузнаваемое, поэтому хочется больше помогать оставшимся стартапам.

Макроэкономические изменения нам не подвластны, а вот микроэкономические вполне: несмотря на инфляцию, мы не повышаем стоимость услуг, начали бесплатно консультировать молодые проекты, стараемся по максимуму помогать заказами коллегам-райтерам. Делаем, что можем.

2022 год изменил первоначальную стратегию развития агентства. Мы считали и продолжаем считать российский рынок приоритетным, но, чтобы не потерять возможность работы с международными игроками, пришлось ускоренно открывать представительство в Армении и по ощущениям играть в предпринимательский аналог игры «Пол — это лава».

Тяжело сказать, что произойдет с медиа в 2023 году — горизонт планирования неслабо сузился, к тому же по пятницам и без того незначительный рынок СМИ стабильно редеет.

Вспомним закон сохранения энергии и понадеемся, что увидим новые медиапроекты: не может все только закрываться. Что касается связей с общественностью, полагаю, многие PR-агентства вернутся в страну, как только завершатся военные действия. Для индустрии это будет плюсом: как минимум появятся дополнительные рабочие места, что подстегнет ее развитие.

Рекомендации новым предпринимателям

Молодым предпринимателям-пиарщикам я бы порекомендовал пойти на курсы медиаправа, бухучета и венчурного инвестирования. Точно пригодится.

Запустить новый спортивный рекомендательный сервис

Антонио Паласиос-Фернандес

Основатель SportGate

2022 год показал, что спортивные технологии востребованы как для b2c, так и для b2b-аудитории. Прослеживается устойчивый тренд на цифровизацию спортивных активностей, в результате которого массово появляются коммьюнити со схожими ценностями и запросами.

Сам спорт стал доступнее и ближе для конечного потребителя: общий объем аренды спортплощадок составляет 85 млрд рублей в год, и эта цифра будет только расти в 2023 году.

Нам важно улучшать пользовательский опыт и развивать приложение для того, чтобы формировать новую спортивную культуру в нашей стране. В 2023 году запустится новый спортивный рекомендательный сервис, который в два клика позволит найти игроков в команду и соперников, выбрать тренера на площадке или подобрать необходимую экипировку, в зависимости от предпочтений и навыков.

Также мы планируем тесную интеграцию с государственными и муниципальными спортивными объектами для того, чтобы расширить сеть доступных площадок для всех желающих.

SportTech, как и многие ниши за этот год осознали всю важность импортозамещения. Мы видели, как бизнес делает первые шаги в налаживании процессов, и теперь в 2023 году перед всеми стоит задача в полной мере масштабировать замещение технологий и заполнить текущие гэпы рынка.

В новом году следует ожидать прихода крупных инвесторов и компаний, приближенных к государственному сектору. Мы видим интерес со стороны государственных компаний и инвесторского сообщества, несмотря на всеобщую турбулентность, поэтому будем ждать появления новых перспективных проектов и сделок.

Рекомендации новым предпринимателям

Я рекомендую предпринимателям правильно подойти к оценке ключевых стейкхолдеров. Как ранее было отмечено, государство заинтересовано в поддержке отечественного сегмента SportTech.

Соответственно, при плотной интеграции продукта на рынок нужно ориентироваться на игроков, представляющих государственные интересы — так, совместными усилиями правительства и бизнеса получится сделать более сильную и конкурентоспособную экосистему как и для текущих, так и для новых проектов.

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Развивать объединенные услуги «одного окна»

Марк Саневич

Сооснователь BestDoctor

Для нас важно сохранить стабильно высокие темпы роста. Из технологичной компании, которую долгое время по привычке называли стартапом, мы уже превратились в большого и устойчивого к кризисам игрока, поэтому ключевая задача на 2023-й год — удержать лидирующую позицию на рынке технологичного страхования и стабильно расти не только командой, но и количеством успешных партнерств.

Одной из ключевых точек роста для всего страхового бизнеса сейчас становится развитие направления цифровизации. Это не только диджитализация всех процессов, но и интеграции со сторонними сервисами по принципу embedded insurance.

В мире тренд встроенного цифрового страхования не первый год набирает обороты, однако в Россию пришел сравнительно недавно.

Поэтому сейчас один из самых очевидных прогнозов звучит так: отрасль будет перестраиваться и уходить от самостоятельных продуктов, отдавая предпочтение объединенным услугам с «одним окном». Яркой иллюстрацией является интеграция встроенного страхования в авиарейсы, сами мы, например, развиваем цифровой сервис для страховки посуточных бронирований квартир.

Рекомендации новым предпринимателям

Проявлять гибкость и вкладываться в технологическую составляющую. В отличие от большинства страховых конкурентов «старой формации», бизнес-модель начинающих стартапов и молодых технологичных компаний на страховом рынке способна быстро адаптироваться под изменения, а в текущих реалиях это один из ключевых факторов сохранения бизнеса. Даже с учетом общей турбулентности, такой подход позволяет эффективно оптимизировать все процессы и быть готовыми ко всему.

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