В Apple Pay добавят карты «Мир»

Национальная платежная система (ПС) «Мир» предоставит банкам возможность привязать карты «Мир» к сервису безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюллетень, отправленный кредитным организациям.

Разрешение вступит в силу 27 апреля. При этом «каждый банк сам будет устанавливать для своих клиентов срок, когда они смогут привязать карты "Мир" к кошельку Apple», говорится в документе.

«Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже», — прокомментировал представитель оператора «Мира».

Большинство банков планируют предоставить новый сервис клиентам, как только технология будет запущена. В частности, такое намерение подтвердили «Газпромбанк» и ВТБ.

«Документ Национальной системы платежных карт не содержит жестких требований по датам подключения карт "Мир" к сервису Apple Pay. Каждый банк совместно с системой выбирает для себя комфортные сроки запуска. В ПСБ работы по подключению к сервису согласованы и идут по намеченному плану», — заявили в «Промсвязьбанке».

В правлении Национального платежного совета не ожидают взрывного роста числа держателей карты «Мир» после запуска нового сервиса. Однако там отмечают, что российская ПС станет более конкурентоспособной по отношению к международным Visa и Mastercard.

«Apple Pay может повысить число активных пользователей карты "Мир", которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечет новых пользователей — владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным», — отметила глава правления Алла Обаева.

На данный момент карты «Мир» можно подключить к мобильным сервисам Mir Pay и Samsung Pay. Еще один сервис безналичной оплаты через смартфон — Google Pay — пока недоступен держателям национальных карт.

Apple Pay был запущен в России в 2016 году. В 2020 году Россия вышла на второе, после США, место в мире по количеству пользователей данного сервиса безконтактной оплаты.

Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в 2014 году. Она обслуживает банковские платежи в России. ПС была запущена, так как Visa и Mastercard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма.

По действующему в России законодательству, на карты «Мир» перечисляются все выплаты из бюджета страны.

Первые национальные карты были выпущены в конце 2015 года. По данным НСПК, на 1 января 2020 года число выданных жителям страны карт «Мир» составило около 95 млн штук. В прошлом году их доля в общем количестве банковских карт россиян составила 30,6%, по объемам транзакций — 24%, сообщил коммерческий директор НСПК Дмитрий Бувин.

Помимо России, карты «Мир» принимаются еще в 10 странах: государствах СНГ, Турции и Вьетнаме.

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