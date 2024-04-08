Выручка российского юрлица Apple упала в 23 раза в 2023 году

Российское юрлицо Apple отчиталось о падении выручки в 2023 году в 23 раза. Чистый убыток организации составил около 1 млрд рублей — столько же компания выплатила в бюджет РФ в виде штрафа за нарушение антимонопольного законодательства.
Юридическое лицо Apple в России отчиталось перед ФНС о выручке в размере 3,6 млрд рублей, полученной по итогам 2023 года. Это в 23,6 раза ниже, чем в 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на отчетность.
Организации удалось сократить чистый убыток — в 2022 году он составил 6,5 млрд рублей, в 2023 году снизился до 1 млрд рублей. Примечательно, что примерно столько же Apple выплатила в виде штрафа в бюджет РФ за нарушение антимонопольного законодательства.
Apple прекратила продажи в России в марте 2022 года. В марте 2023 года компания перестала оказывать гарантийные услуги по своим продуктам, в частности iPad и Mac.
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