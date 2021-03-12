Apple решила засудить экс-сотрудника, более 10 лет «сливавшего» секреты компании СМИ

Apple обнаружила сотрудника, который делился с журналистами данными о ещё невышедших продуктах компании. Они представляли из себя коммерческую тайну, поэтому теперь компания будет разбираться с ним в суде штата Калифорнии. В своём иске Apple утверждает, что бывший сотрудник рассказал многое о невыпущенных гаджетах, будущих изменениях функций в ОС и о сроках их выхода.

Человеком, который сливал данные, оказался Саймон Ланкастер. Он работал в Apple с 2008 по осень 2019 год на должности ведущего специалиста по материалам, занимаясь проектированием и дизайном устройств. Например, Ланкастер отвечал за разработку Touch Bar в MacBook Pro. С 2018 года он сливал неназванному журналисту информацию о будущих разработках компании в обмен на публикации статей, которые бы продвигали его стартап, пишет The Verge.



Ланкастер выгружал документы по разрабатываемым гаджетам и будущим проектам Apple, передавая их журналисту в переписках и при личных встречах. В октябре 2019 года он написал заявление об увольнении и предложил журналисту написать статью о «переходе ветерана Apple в потрясающий стартап». Речь идёт про компнаию Arris Composites, где он занял позицию руководителя отдела потребительских товаров. В последний рабочий день Ланкастер загрузил значительное количество конфиденциальных документов Apple на свой компьютер. После этого он появился на совещании Apple по новому секретному проекту компании, чтобы иметь возможность передать журналисту дополнительные данные.



В своём заявлении Apple подчеркнула, что компания очень серьёзно относится к умышленной краже коммерческих секретов. В Apple уверены, что Ланкастер нарушал этический кодекс и политику компании ради персональной выгоды.

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