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Apple выиграла суд на $14,9 млрд

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Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

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Кристина Пирахмедова

Компания Apple выиграла судебный процесс против Европейской комиссии по вопросу ирландских налогов на сумму в €13 млрд ($14,9 млрд). Об этом написано в официальном Twitter-аккаунте Европейского суда.

Apple выиграла суд на $14,9 млрд

Генеральный суд ЕС в Люксембурге постановил, что Европейской комиссии не удалось доказать наличие в Ирландии льготных преимуществ для Apple. Однако это решение еще может быть обжаловано в высшей инстанции суда Европейского союза.

В ответ на решение суда ирландское правительство заявило: всегда было ясно, что «компании Apple не было предоставлено особого режима» и что «сумма налога была начислена в соответствии с обычным ирландским налогообложением», передает CNSC.

Напомним, в 2016 году Еврокомиссия постановила, что ирландское правительство предоставило Apple незаконные налоговые льготы. По решению комиссии, компания должна была заплатить в казну Ирландии 13 млрд евро. Ирландское правительство и Apple решили подать апелляцию на решение Еврокомиссии.

Ирландия считается страной с одними из самых низких налогов. Именно поэтому она привлекает таких технологических гигантов, как Facebook, Google и Apple.

Фото: Unsplash

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