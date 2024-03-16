Apple выплатит $490 млн для урегулирования коллективного иска акционеров от 2019 года

Корпорация Apple согласилась выплатить $490 млн для урегулирования коллективного иска акционеров, поданного против компании в 2019 году. По мнению истцов, гендиректор техногиганта Тим Кук в момент предоставления отчетных данных по 2018 году указал недостоверные сведения о продажах в Китае. Компания отрицает вину, но предпочитает пойти на выплаты в рамках мирового соглашения, «чтобы предотвратить дальнейшие судебные разбирательства».

Аналитики подсчитали, что сумма выплаты для корпорации не очень существенна: если исходить из информации о $97 млрд чистой прибыли за 2023 год (данные Reuters), то это примерно двухдневная прибыль Apple, пишет Business Insider.

В 2018 году, как сообщается в деле, Кук обнадежил акционеров, сообщив, что не стоит относить Китай к рынкам, где компания испытывает трудности. Он заявил о росте на 16%, но уже через несколько дней Apple приказала своим поставщикам замедлить производство.

В начале 2019 года, Apple объявила, что резко сокращает свой прогноз выручки на первый квартал года. Причем в падении с $89-93 млрд до $84 млрд (на 7,6%) компания отчасти обвинила именно китайский рынок.

В судебных документах инвесторы утверждали, что ложные и вводящие в заблуждение комментарии Кука «привели к тому, что акции Apple торговались по искусственно завышенным ценам, и что, когда были раскрыты истинные факты, курс акций Apple снизился».

В исковом заявлении Apple отрицает нарушение. Компания утверждает, что согласилась на мировое соглашение «в знак признания того, что дальнейший судебный процесс будет длительным, чрезмерно обременительным, дорогостоящим и отвлекающим».

Мировое соглашение еще ожидает одобрения окружного судьи США.

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