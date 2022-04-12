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Санкции Японии, поиск российских активов под «Оскаром» и московские 3D-принтеры: главное для бизнеса 12 апреля

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Дополнительные санкции Японии, Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов, московские 3D-принтеры и другие новости 12 апреля на фоне спецоперации на Украине.

Список может дополняться в течение дня.

Санкции Японии, поиск российских активов под «Оскаром» и московские 3D-принтеры: главное для бизнеса 12 апреля

Мир

  • Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России. Также в стране утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка с 12 мая, утвержден запрет на новые инвестиции в РФ и запрет на импорт некоторых видов древесины.
  • Шесть российских дипломатов объявлены персонами нон грата во Франции.
  • Европол совместно с Евроюстом, Frontex и странами ЕС окажет содействие финансовым расследованиям в отношении российских активов, подпадающих под санкции, и случаев обхода ограничений. Операция получила название «Оскар».

Россия

  • Законопроект о внесудебной блокировке СМИ могут принять уже 18 мая. Он предлагает наделить генпрокурора России и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию.
  • «Роскосмос» на льготных условиях предложит дружественным странам пусковые услуги на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb.

Финансы

  • Выпуск новой 100-рублевой банкноты перенесли. Новые купюры получат дополнительные защитные признаки, в том числе машиночитаемые.
  • Рубль ослаб на фоне смягчения ЦБ валютных ограничений. Однако ослабление отечественной валюты будет недолгим.

Бизнес

  •  Московская компания 3D.RU в рамках импортозамещения приступила к разработке собственных 3D-принтеров. Все компоненты для устройств будут сделаны на территории России.

Фото на обложке: Krakenimages.com / Shutterstock

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