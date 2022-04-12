Санкции Японии, поиск российских активов под «Оскаром» и московские 3D-принтеры: главное для бизнеса 12 апреля

Карина Пардаева
Дополнительные санкции Японии, Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов, московские 3D-принтеры и другие новости 12 апреля на фоне спецоперации на Украине.
Список может дополняться в течение дня.
Санкции Японии, поиск российских активов под «Оскаром» и московские 3D-принтеры: главное для бизнеса 12 апреляКарина Пардаева
Мир
- Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России. Также в стране утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка с 12 мая, утвержден запрет на новые инвестиции в РФ и запрет на импорт некоторых видов древесины.
- Шесть российских дипломатов объявлены персонами нон грата во Франции.
- Европол совместно с Евроюстом, Frontex и странами ЕС окажет содействие финансовым расследованиям в отношении российских активов, подпадающих под санкции, и случаев обхода ограничений. Операция получила название «Оскар».
Россия
- Законопроект о внесудебной блокировке СМИ могут принять уже 18 мая. Он предлагает наделить генпрокурора России и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию.
- «Роскосмос» на льготных условиях предложит дружественным странам пусковые услуги на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb.
Финансы
- Выпуск новой 100-рублевой банкноты перенесли. Новые купюры получат дополнительные защитные признаки, в том числе машиночитаемые.
- Рубль ослаб на фоне смягчения ЦБ валютных ограничений. Однако ослабление отечественной валюты будет недолгим.
Бизнес
- Московская компания 3D.RU в рамках импортозамещения приступила к разработке собственных 3D-принтеров. Все компоненты для устройств будут сделаны на территории России.
Фото на обложке: Krakenimages.com /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Китайский Huawei удалил из своего магазина приложения банков под санкциями
- 2 Центральный банк раскрыл структуру международных резервов России
- 3 Треть россиян поддержали блокировку YouTube — опрос
- 4 Силуанов: Россия будет судиться с Западом при попытке объявить стране дефолт
- 5 Запрет на въезд фур в ЕС, сокращение ВВП, потеря контроля ВТБ над «дочкой»: главное для бизнеса 11 апреля
ВОЗМОЖНОСТИ
13 апреля 2022
14 апреля 2022
Популярное
Списки и рейтинги