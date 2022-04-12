Дополнительные санкции Японии, Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов, московские 3D-принтеры и другие новости 12 апреля на фоне спецоперации на Украине.

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Санкции Японии, поиск российских активов под «Оскаром» и московские 3D-принтеры: главное для бизнеса 12 апреля