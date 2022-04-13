Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Послабление ЕС для российских бизнесменов, в Москве пустеют дорогие офисы: главные новости для бизнеса 13 апреля

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Возобновление полетов Egypt Air, российские бизнесмены смогут продать доли в европейских компаниях, к концу года в Москве опустеют дорогие офисы и другие новости 13 апреля на фоне спецоперации на Украине. 

Список может пополняться в течение дня.

Послабление ЕС для российских бизнесменов, в Москве пустеют дорогие офисы: главные новости для бизнеса 13 апреля

Мир

  • Германия готовится к национализации имущества «Газпрома». Оспорить решение в суде или получить компенсацию будет трудно.

Бизнес

  • Евросоюз дал возможность российским бизнесменам, попавшим под санкции, продать доли в своих европейских компаниях новым владельцам.
  • Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца года прекратить торговлю российской нефтью.
  • Производители мяса птицы столкнулись с трудностями при получении краткосрочных кредитов по ставке 5% на пополнение оборотных средств.
  • К концу года в Москве опустеет около четверти качественных офисов. Иностранные игроки могут уйти, а российские компании сокращают площади.

Финансы

  • Иностранные онлайн-магазины стали блокировать платежи по выпущенным в России картам UnionPay.

Транспорт

  • Авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении с 15 апреля авиасообщения из Каира в Москву. Рейсы будут выполняться ежедневно.

Сервисы

  • Российские банки предложат клиентам перейти из iOS-приложений на мобильные версии сайтов. Обойти санкционные блокировки на продуктах Apple иначе затруднительно.

Фото на обложке: Freedomz / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  2. 2 Россиянам назвали способ сохранения сбережений
  3. 3 Шесть распространенных финансовых ошибок среди самозанятых
  4. 4 Мобильная бесконтактная оплата: какими платежными сервисами заменить Apple Pay и Google Pay
  5. 5 Альтернатива доллару и евро — в какие криптовалюты сейчас можно вложиться
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 апреля 2022

Tender Hack

14 апреля 2022

Startup Tour 2022

14 апреля 2022

Программа ускоренного развития бизнеса «МСП: Акселератор инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ