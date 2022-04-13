Возобновление полетов Egypt Air, российские бизнесмены смогут продать доли в европейских компаниях, к концу года в Москве опустеют дорогие офисы и другие новости 13 апреля на фоне спецоперации на Украине.



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Послабление ЕС для российских бизнесменов, в Москве пустеют дорогие офисы: главные новости для бизнеса 13 апреля