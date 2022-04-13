Послабление ЕС для российских бизнесменов, в Москве пустеют дорогие офисы: главные новости для бизнеса 13 апреля

Карина Пардаева
Возобновление полетов Egypt Air, российские бизнесмены смогут продать доли в европейских компаниях, к концу года в Москве опустеют дорогие офисы и другие новости 13 апреля на фоне спецоперации на Украине.
Список может пополняться в течение дня.
Послабление ЕС для российских бизнесменов, в Москве пустеют дорогие офисы: главные новости для бизнеса 13 апреляКарина Пардаева
Мир
- Германия готовится к национализации имущества «Газпрома». Оспорить решение в суде или получить компенсацию будет трудно.
Бизнес
- Евросоюз дал возможность российским бизнесменам, попавшим под санкции, продать доли в своих европейских компаниях новым владельцам.
- Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца года прекратить торговлю российской нефтью.
- Производители мяса птицы столкнулись с трудностями при получении краткосрочных кредитов по ставке 5% на пополнение оборотных средств.
- К концу года в Москве опустеет около четверти качественных офисов. Иностранные игроки могут уйти, а российские компании сокращают площади.
Финансы
- Иностранные онлайн-магазины стали блокировать платежи по выпущенным в России картам UnionPay.
Транспорт
- Авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении с 15 апреля авиасообщения из Каира в Москву. Рейсы будут выполняться ежедневно.
Сервисы
- Российские банки предложат клиентам перейти из iOS-приложений на мобильные версии сайтов. Обойти санкционные блокировки на продуктах Apple иначе затруднительно.
Фото на обложке: Freedomz /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 2 Россиянам назвали способ сохранения сбережений
- 3 Шесть распространенных финансовых ошибок среди самозанятых
- 4 Мобильная бесконтактная оплата: какими платежными сервисами заменить Apple Pay и Google Pay
- 5 Альтернатива доллару и евро — в какие криптовалюты сейчас можно вложиться
ВОЗМОЖНОСТИ
13 апреля 2022
14 апреля 2022
Популярное
Списки и рейтинги