Cappasity объявил об уходе с российского рынка

Разработчик технологии 3D-сканирования товаров — Cappasity — прекратит вести бизнес в России и не будет получать прибыль от местных партнеров. Об этом говорится в материалах компании. Официально причины этого решения не уточняются.

Также с 25 апреля компания ограничит доступ к тарифам «Бизнес» и «Премиум». Текущие клиенты этих подписок могут пользоваться ими до истечения срока действия.

Cappasity позволяет создать иммерсивный контент на основе 3D/AR технологий и интегрировать его в разные каналы продаж.

Стартап Cappasity был основан в 2013 году Константином Поповым в Калифорнии и с тех пор привлек $7,4 млн инвестиций. Среди клиентов Cappasity ЦУМ, Yves Saint Laurent, Samsonite, Polene, Phillips и другие компании. В ноябре 2021 года стартап привлек $1 млн на создание метавселенной для e-commerce.

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