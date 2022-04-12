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Московские разработчики будут производить 3D-принтеры

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Московская компания 3D.RU в рамках импортозамещения приступила к разработке собственных 3D-принтеров. Все компоненты для устройств будут сделаны на территории России.

Московские разработчики будут производить 3D-принтеры

В ближайшие 2-3 года компания заменит все комплектующие на отечественные. Это позволит абсолютно не зависеть от импорта, сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Такие принтеры работают с различными типами металлов, керамикой, песком и пластиком. Поэтому аддитивные технологии стали применять в машиностроении, промышленности, проектировании, медицине и других сферах.

Импортозамещение позволит снизить стоимость конечного продукта и тем самым сократить зависимость от зарубежных поставок запчастей для ряда бытовых приборов, автомобилей, фурнитуры, отметил Овчинский.

В пресс-службе департамента добавили, что за пять лет спрос на отечественные услуги значительно вырос. Он ускорился даже во время пандемии. В год в стране печатают 1,5 тыс. заказов в год, начиная от шестеренки, заканчивая восьмиметровым арт-объектом в виде работающего фонтана и этот размер не является пределом.

Фото на обложке: Lucie Peclova / Shutterstock

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