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Аптеки планируют вместе контролировать арендные ставки

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российская ассоциация аптечных сетей подготовила декларацию, в которой предложила план действий на время карантина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Аптеки планируют вместе контролировать арендные ставки

Участники соглашения обязались сообщать друг другу о ситуациях, когда арендодатель отказался пойти на уступки, и аптеке пришлось разорвать с ним контракт. В этом случае те, кто подписал декларацию, обещают не занимать освободившиеся арендные площади конкурентов до конца года. 

В ассоциацию входят крупнейшие игроки рынка. По мнению представителей сектора, декларация поможет поддержать отрасль, которая пострадала во время карантина. Аптеки не прекращали свою работу, но лишились части дохода из-за общего падения трафика.

По данным компании DSM Group, за апрель российский фармацевтический рынок сократился более чем на 30%. 

Ранее похожую декларацию подготовила Федерация рестораторов и отельеров России. Подписанты также обязались не занимать в течение года помещения других участников рынка. Однако к декларации присоединились не все. В конце апреля стало известно, что агропромышленный холдинг «Мираторг» ищет в центре Москвы помещения для своей сети бургерных «Бургер & Фрайс». Компания претендует на точки, которые из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса придется покинуть другим заведениям. 

Фото: Juan Ci / Shutterstock

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