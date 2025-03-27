Итальянская Ariston Group заявила о возобновлении работы в России

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. <…> Мы намерены возобновить сотрудничество с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции, и продолжить наше наследие в стране», ― заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.

Указ Путина фактически восстанавливает полную собственность и операционный контроль Ariston над ООО «Аристон термо Русь», говорится в сообщении. По мнению Мерлони, это решение «отражает признательность за десятилетия ответственного инвестирования и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании».

Возобновление деятельности на российском рынке потребует от совета директоров Ariston Group пересмотреть свое прежнее решение от 1 августа 2024 года о деконсолидации «Аристон термо Русь» и фиксации связанных с этим убытков, добавили в компании.

Как дела у российской «дочки»? Согласно отчету, чистая прибыль ООО «Аристон термо Русь» в 2024 году выросла в девять раз, до 291 млн рублей. Компания работала под управлением АО «Газпром бытовые системы» с апреля 2024 года. В ревизионную комиссию продолжали входить два представителя Ariston, а Ariston Holding N.V. продолжал владеть компанией.

Выручка компании снизилась на 8,2%, до 8,9 млрд рублей. Себестоимость продаж стала выше на 11% и достигла 6,4 млрд рублей. Валовая прибыль почти не изменилась, оставшись на уровне 2,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность компании перед поставщиками и подрядчиками снизилась с 1,4 млрд до 476 млн рублей.

26 апреля 2024 года Путин передал во временное управление «Газпром бытовые системы» 100% «Аристон термо Русь». 26 марта 2025 года президент подписал указ, отменяющий принятое ранее решение.

В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что решения о возвращении на российских рынок ушедших зарубежных компаний будет принимать специальная комиссия. В приоритете будут те предприятия, которые «не заявляли об уходе», продолжили деятельность в России через дочерние структуры и «ответственно отнеслись к трудовым коллективам», указал глава кабмина.

При участии Екатерины Струковой

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