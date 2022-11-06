FT: моральный дух сотрудников Arrival упал до «самого дна»

Британский стартап по производству электромобилей Arrival, основанный россиянином Денисом Свердловым, столкнулся с рядом проблем в последнее время. Массовые увольнения привели к падению морального духа работников, краже инструментов с производства и утечке коммерческой информации.

О проблемах Arrival рассказывает Financial Times со ссылкой на несколько источников. Сообщается, что два недели назад в некоторых подразделениях компании прошли массовые увольнения, после чего моральный дух работников упал до «самого дна».

Начальство объяснило решение необходимостью сократить расходы, но при этом оно предложило расширить офис на Маврикии, где у одного из руководителей есть родные, а также разрешило сотрудникам летать на тропический остров и работать оттуда по несколько недель в году, рассказали FT четыре источника.

Работники жалуются, что увольнения проходят неравномерно: компания объявила о «значительных» сокращениях британского персонала, но не тронула сотню разработчиков ПО, прибывших в Грузию из России.

В конце сентября производитель выпустил первый электрофургон. Создание велось на микрозаводе в Байсестере, и в нем, как сообщалось, использовались мобильные роботы вместо традиционного конвейера.

Однако источники FT сообщили, что модель была «в основном собрана вручную за несколько дней».

Кроме того, Arrival отклонил заказ на электрофургон от Amazon, который «стоил бы миллиарды», из-за пункта в соглашении об эксклюзивности разработки для корпорации.

Глава компании Денис Свердлов, после того как к Arrival обратились за комментариями, призвал сотрудников не разглашать какую-либо информацию.

«Это предательство, и я не понимаю, как тот, кто это сделал, может с этим жить», — написал основатель стартапа в письме.

В Arrival признали, что часть уволенных работников могли остаться недовольными, но подчеркнули, что в компании сохранилось «ядро мотивированных и увлеченных сотрудников».

Стоимость компании, доходившая на пике до $15 млрд, сейчас составляет $444 млн. Производителю электрофургонов грозит делистинг с Nasdaq из-за слишком низкой цены акций.

Фото: Arrival