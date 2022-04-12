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Asos лишится 15% прибыли из-за прекращения работы в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Интернет-магазин одежды Asos недополучит 14 млн фунтов стерлингов прибыли в этом году из-за ухода с российского рынка. Если сопоставить цифру с результатами компании за 2021 финансовый год, то получится, что Asos лишится около 15% чистой прибыли.

Asos лишится 15% прибыли из-за прекращения работы в России

Asos допустил потерю прибыли в размере 14 млн фунтов стерлингов на горизонте 2022 года из-за прекращения работы в России. Об этом руководство компании предупредило акционеров, пишет «Коммерсант». В Asos также спрогнозировали падение темпов роста продаж на 2% в годовом выражении.

За 2021 финансовый год чистая прибыль Asos со всех стран присутствия составила 106,4 млн фунтов стерлингов. Потеря 14 млн фунтов из-за ухода из России означает, что Asos лишится около 15% всей чистой прибыли за 2022 год.

Asos объявил о приостановке деятельности в России 4 марта. Интернет-магазин одежды перестал обрабатывать заказы клиентов из России.

Фото на обложке: LMWH / Shutterstock

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