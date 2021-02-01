Asos скупил бренды разорившейся Arcadia Group

Британский онлайн-ритейлер Asos приобрел компании, входящие в Arcadia Group за £295 млн ($411 млн), сообщает BBC. Завершение сделки запланировано на 4 февраля.

За бренды Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT компания заплатила £265 млн, еще £30 млн за акции. Из почти 2,5 тысяч работников в Asos смогут перейти предположительно только 300 сотрудников головного офиса по закупкам и дизайну.

«Приобретение знаковых британских брендов является чрезвычайно волнующим моментом для Asos и наших клиентов и поможет ускорить нашу стратегию мультибрендовых платформ», — пояснил гендиректор Asos Ник Бейтон.

Корпорация Arcadia Group подала заявку о банкротстве в прошлом году. Среди причин называются спад продаж из-за пандемии и бойкотирование покупателями магазинов сети из-за обвинения её владельца Филипа Грина в сексуальных домогательствах и расизме. Сказалось и нежелание Грина развивать онлайн-продажи.

Evans, еще один бренд сети, был куплен австралийским City Chic в прошлом декабре за £23 млн. Не распроданными остаются такие бренды, как Dorothy Perkins, Wallis и Burton.

Сеть Topshop работала с 1964 года. По данным Sunday Times Rich List, в 2020 году состояние владельца Arcadia Group в 2020 году составляло £930 млн.

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