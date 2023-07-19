В России создали ассоциацию для защиты интересов Telegram-каналов и авторов

Топ-менеджеры платформы для размещения нативной рекламы BeSeed и владельцы Telegram-каналов создали профессиональное некоммерческое объединение — Ассоциацию телеграм-авторов (АТА). Об этом RB.RU сообщили в BeGroup. Основная цель объединения — защита и лоббирование интересов представителей индустрии.
В числе основателей ассоциации — CEO BeSeed Сергей Ляшенко, CPO BeSeed Алексей Солодов и администратор Telegram-канала «Вкусономика | рестораны Москвы» (45,5 тыс. подписчиков) и других Алексей Поликарпов.
«Мы создаем независимую ассоциацию, чтобы коллективно отстаивать интересы представителей Telegram-индустрии как перед рекламодателями, так и перед органами аппарата власти <…>. Закрытое комьюнити для обсуждения индустрии и необходимости ее регулирования: формирования черных списков, подписания петиций — общего упрощения работы паблишеров», — сообщили RB.RU в BeGroup.
На повестке АТА — закон о маркировке (вопрос о штрафах, подаче нулевой отчетности и др.), возможность регистрации деятельности паблишера в сегменте IT (аккредитация, налоговые льготы, бронь) и другое.
Сейчас участникам объединения доступны база знаний (включает в себя исследования аудитории), новости индустрии, полезные гайды и материалы, блок юридической информации с обзорами и разъяснениями по актуальным и спорным вопросам.
- BeGroup развивает платформу BeSeed для нативного распространения контента и рекламную видеосеть BeRoll. В конце мая BeSeed представила исследование, согласно которому в 2022 году средняя стоимость рекламного поста в новостных Telegram-каналах достигла 55,9 тыс. рублей, тогда как годом ранее она составляла 12,6 тыс. рублей.
- 18 июля основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число месячных активных пользователей мессенджера превысило 800 млн. Telegram в 2022 году подключил монетизацию, ввел подписку и рекламу.
Фото на обложке: New Africa /
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