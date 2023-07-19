Топ-менеджеры платформы для размещения нативной рекламы BeSeed и владельцы Telegram-каналов создали профессиональное некоммерческое объединение — Ассоциацию телеграм-авторов (АТА). Об этом RB.RU сообщили в BeGroup. Основная цель объединения — защита и лоббирование интересов представителей индустрии.

В России создали ассоциацию для защиты интересов Telegram-каналов и авторов