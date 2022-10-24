Банки предложили отложить ввод новых купюр из-за неготовности банкоматов до 2024 года

Банки предложили отложить ввод новых сторублевых купюр. Так как сейчас 80% банкоматов и платежных терминалов в России не готовы принимать новые банкноты, а перепрограммировать их нельзя из-за ухода западных производителей, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Пытаться перенастроить аппараты будет довольно сложно, но можно договориться о поставках техники из дружественных стран или наладить производство в России.

Однако отечественные компании оценили нужный период для начала выпуска производства в промышленных масштабах в два года.

Центробанк планировал заменить сторублевые банкноты в течение 2022 года, а на следующий год заменить купюры номиналом 1 тыс., 5 тыс. рублей, остальные — в 2024 году. Алексей Войлуков предложил начать выпуск новых банкнот не раньше 2024 года, когда все техническое переоснащение будет закончено, другой сценарий будет затратен для всех банков.

В регуляторе назвали преждевременным проведение оценок готовности оборудования к приему новых банкнот. Купюры будут запущены в оборот по мере готовности банковской инфраструктуры, основная часть поставщиков техники уже получили адаптационное ПО для настройки оборудования, подчеркнули в Банке России.

Банк России представил сторублевую купюру в обновленном дизайне в июне. Стороны купюры украшают Спасская башня Кремля и мемориал солдату в Ржеве. Купюра с новым дизайном уже вводится в обращение, уточнили в ЦБ.

Новый дизайн сторублевой купюры со Спасской башней на лицевой стороне подвергся экспертной критике. Бывший художник Гознака заявил, что он «не вписывается в традиции» и вызывает у него «сожаление».

Фото на обложке: Unsplash