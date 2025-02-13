Отец инвестора Синегубко оказался владельцем 33% в medtech-сервисе «НаПоправку»

Ветеран-атомщик Лев Синегубко оказался владельцем 32,88% в быстрорастущем сервисе цифровой медицины ООО «НаПоправку.ру», узнал RB.RU. Об этом стало известно после выхода предприятия из офшора. На сайте профессионального инвестора Бориса Синегубко указано, что инженер-физик является его отцом.

С 2020 года ООО принадлежало кипрскому Napopravku Cyprus Limited, его бенефициары не раскрывались. 7 февраля эта структура вышла из капитала компании. Доли вернулись к основателям и инвесторам, в числе которых ООО «Инвестиционный холдинг "Авенир"» (28,24%), Александр Печерский (13,18%), Виктория Печерская (9,65%), Ирина Чугунова (9,61%), Андрей Довгалев (4,94%), Артем Белов (1,26%).

Лев Синегубко с долей 32,88% в список собственников попал впервые. Была также раскрыта информация о новом совладельце — Чэнг Му Ки, у него оказалось 0,24%.

В «НаПоправку.ру» прокомментировали RB.RU изменения в структуре владельцев, но не раскрыли информацию о новых лицах.

«Изменения отражают завершение плановой юридической реструктуризации компании. Основной задачей был перевод структуры в российское правовое поле и упрощение работы компании в условиях международных санкций и ограничений. При этом значимых изменений в структуре собственности не происходило», — заверили в компании.

Кто такие Лев и Борис Синегубко

По данным «Контур.Фокус», Лев Синегубко зарегистрирован в нижегородской ФНС.

В 2011 году Лев Синегубко упоминался на сайте нижегородского института «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е.Седакова» как заместитель директора по микроэлектронике, а в 2014 году на сайте губернатора Нижегородской области — как заместитель директора по микроэлектронике, начальник межведомственного центра по разработке и производству радиационностойкой электронно-компонентной базы «ФНПЦ НИИИС». Сейчас институт входит в контур «Росатома». На предприятии RB.RU сообщили, что Синегубко у них больше не работает.

«При его непосредственном участии и руководстве было спроектировано и начат серийный выпуск более 20 типов матричных больших интегральных схем, составивших основу конструкции систем агрегатной автоматики, поставляемых институтом предприятиям Газпрома. В последнее время под руководством Льва Анатольевича создаются современные дизайн-центры цифро-аналоговых сверхбольших интегральных схем и монолитных интегральных схем СВЧ и КВЧ диапазонов», — писало о Синегубко издание «Комсомольская правда» в 2014 году, называя его ветераном-атомщиком. Он начал работать в НИИ в 1968 году.

В «НаПопраку.ру» не подтвердили, но и не опровергли RB.RU информацию, что новым совладельцем стал заслуженный атомщик.

Инженер-физик Лев Анатольевич Синегубко также упоминается на сайте профессионального инвестора Бориса Львовича Синегубко. На своей странице инвестор сообщает, что Лев Синегубко, посвятивший жизнь работе в сфере атома, его отец. Инвестор также раскрывает свою биогрфию. Он работал младшим аналитиком в инвестиционном банке Brunswick и после его продажи — уже в UBS. В 2008 году Борис Синегубко стал управляющим директором группы UBS и генеральным директором ЗАО «UBS Securities».

В 2012 году Борис Синегубко начал собственный инвестиционный бизнес, в том числе через кипрскую холдинговую компанию Photenalo Limited. В 2014 году о Борисе Синегубко как партнере фонда Parus Capital Opportunity Fund (PCOF) писал Forbes.

Cинегубко-младший инвестировал в крупные пакеты акций российских предприятий («Горнозаводскцемент», «Сибирский цемент», «Туймазинский завод автобетоновозов», «Кузбасская топливная компания»); технологические венчурные фонды (Vostok New Ventures, Runa Capital, Flashpoint); хедж- фонды (Gemstock, Vor Capital, Alkeon); и многочисленные акции и облигации на развитых и развивающихся рынках, следует из информации на его сайте sinegubko.art.

RB.RU направил запрос представителю Бориса Синегубко.

Чем занимается «НаПоправку.ру»

Бизнес «НаПоправку.ру» в 2024 году показал рост, рассказали RB.RU в компании. «В 2024 году мы продолжили быстро расти — сервис записи вырос больше, чем на 50%, а телемедицина более, чем в 2 раза. В 2025 планируем сохранить темпы роста и запускать новые сервисы для пациентов и для клиник», — отметили в сервисе.

В 2023 году выручка ООО «НаПоправку.ру» составила 321 млн рублей, увеличившись на 80%. Чистая прибыль достигла 69,2 млн рублей.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева оценила стоимость «НаПоправку.ру» в $10 млн. «При сравнении с аналогами в цифровом секторе, где применяются завышенные мультипликаторы из-за высоких темпов роста, будущий потенциал компании позволяет скорректировать ее оценку в сторону более высокой величины, чем отражено в бухгалтерских данных», — считает Косарева.

Таким образом, доля Синегубко может стоить более $3 млн.

«НаПоправку.ру» — резидент «Сколково» с 2020 года. Сервис позволяет найти врача и быстро записаться на прием онлайн, он интегрируется с медицинскими информационными системами клиник и выводит для пользователей расписание врачей в режиме реального времени. На сайте «Сколково» компании указала, что является единственным сервисом, который взаимодействует не только с частными, но и государственными клиниками.

В декабре 2021 года medtech-компания привлекла $5 млн от шведского инвестиционного фонда VNV Global, российского инвестиционного холдинга «Авенир» и основателя рекрутингового сайта JobStreet Марка Чанга. Эти же инвесторы вкладывались в «НаПоправку» в 2020 году в раунде на $2,25 млн. До привлечения инвестиций в сентябре 2020 года, «НаПоправку» также привлекала средства от бизнес-ангелов в сумме $1 млн+, сообщал RB.RU CEO компании Александр Печерский.

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