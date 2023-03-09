«Ашан» откроет пилотный магазин с 90% товаров собственной торговой марки

«Ашан» откроет в Москве пилотный магазин, ассортимент которого на 90% будет представлен товарами собственной торговой марки. Доля непродовольственных товаров в этом магазине составит всего 4%.

Пилотный магазин сети «Ашан» с товарами собственной торговой марки (СТМ) откроется 16 марта в Московском, рассказали в пресс-службе «Ашана».

Ассортимент магазина на 90% будет состоять из товаров СТМ, таких как «Каждый день», «Красная птица», «Золотая птица». Всего в магазине будет представлено до 900 видов товаров.

Доля непродовольственных товаров в пилотном магазине «Ашана» составит всего 4%. Их ассортимент покроет базовые потребности покупателей сети, отметили в пресс-службе.

В «Ашане» сообщили, что количество товаров их собственной торговой марки насчитывает более 5 тыс. артикулов, а каждый четвертый товар в чеке покупателей сети – это товар СТМ.

Фото на обложке: mares90 / Shutterstock