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Ограничения на Binance для россиян, рост акций BlackBerry, запрет на детскую рекламу в РФ: главное 26 августа

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Криптобиржа Binance ограничила россиянам p2p-операции по всем валютам, Россия опередила США в поставка сурими в Азию, а Госдума РФ может запретить показ рекламы для детской ЦА. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Ограничения на Binance для россиян, рост акций BlackBerry, запрет на детскую рекламу в РФ: главное 26 августа

Мир

  • Россия опередила США в поставках сурими — сырья их минтая для крабовых палочек — в Азию, следует из данных ООН.
  • Альтернативные пути экспорта украинского зерна после приостановки зерновой сделки «несут в себе риски», заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Анкара продолжает усилия по возобновлению Черноморской инициативы.
  • Корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно выведен на орбиту. В составе экипажа находится космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов.

Россия

  • Госдума может запретить рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию. Инициатором законопроекта стал вице-спикер Думы Борис Чернышов.

Бизнес

  • Криптобижа Binance запретила россиянам проводить p2p-операции по всем валютам, кроме рубля. Инструмент использовался для перевода средств за границу на фоне отключения российских банков от SWIFT.
  • Акции BlackBerry, известной в прошлом как производитель одноименных телефонов, взлетели на 18% по итогам пятничных торгов на фоне слухов о выкупе всей BlackBerry частной инвестиционной компанией.
  • Бизнесмен Арво Халлик, муж премьер-министра Эстонии, продаст свою долю в Stark Logistics и выйдет из совета директоров после появления в СМИ информации о продолжении работы компании в России.
  • «Казаньоргсинтез» (входит в «Сибур») отказался от иска к Siemens Energy на 9,5 млрд рублей («Интерфакс»).

Фото: Unsplash

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