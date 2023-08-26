Криптобиржа Binance ограничила россиянам p2p-операции по всем валютам, Россия опередила США в поставка сурими в Азию, а Госдума РФ может запретить показ рекламы для детской ЦА. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Ограничения на Binance для россиян, рост акций BlackBerry, запрет на детскую рекламу в РФ: главное 26 августа