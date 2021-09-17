Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бархатный сезон: где отдохнуть вдвоем за 50 тыс. рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация туроператоров назвала наиболее бюджетные зарубежные и российские направления для отдыха вдвоем в бархатном сезоне. Самые выгодные варианты можно найти в Абхазии, Болгарии и на курортах Крыма и Краснодарского края.

Бархатный сезон: где отдохнуть вдвоем за 50 тыс. рублей

Аналитики промониторили цены на десятидневные туры с вылетом в промежуток с 19 по 25 сентября. В стоимость тура вошли путевки с питанием на двоих, проживанием и билетом на самолет из Москвы. За основу взяты данные федеральной сети турагентств «1001 тур», говорится в сообщении.

По данным специалистов, тур в Абхазию обойдется в 22,1 тыс. рублей, в Сочи можно отдохнуть за 25,2 тыс. рублей, в Крыму — за 28,2 тыс. 

Отдых в Болгарии будет стоить чуть дороже. За трехзвездочный отель только с завтраками придется заплатить 41,1 тыс. рублей.

Дороже всего обойдется отдых в Турции: стартовый пакет с вылетом  указанные даты обойдется в 53,9 тыс. рублей. В стоимость тура вошли авиаперелет, трансфер, страховка и отель категории три звезды с питанием по системе «все включено».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Telsek / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Открытие Турции – «бомба замедленного действия» для российских курортов
  2. 2 Турцию открыли. Но брать путевки пока рано
  3. 3 Стартап выходцев из СНГ для онлайн-торговли цветными металлами привлек $33 млн
  4. 4 Минфин выступил против регулирования цифровых валют в России
  5. 5 Лекарства из «Сбер Еаптеки» будет доставлять «Самокат»

ВОЗМОЖНОСТИ

19 сентября 2021

Raifhack DS — онлайн-хакатон от Райффайзенбанка

20 сентября 2021

Finlanding

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма