Бархатный сезон: где отдохнуть вдвоем за 50 тыс. рублей

Ассоциация туроператоров назвала наиболее бюджетные зарубежные и российские направления для отдыха вдвоем в бархатном сезоне. Самые выгодные варианты можно найти в Абхазии, Болгарии и на курортах Крыма и Краснодарского края.

Аналитики промониторили цены на десятидневные туры с вылетом в промежуток с 19 по 25 сентября. В стоимость тура вошли путевки с питанием на двоих, проживанием и билетом на самолет из Москвы. За основу взяты данные федеральной сети турагентств «1001 тур», говорится в сообщении.

По данным специалистов, тур в Абхазию обойдется в 22,1 тыс. рублей, в Сочи можно отдохнуть за 25,2 тыс. рублей, в Крыму — за 28,2 тыс.

Отдых в Болгарии будет стоить чуть дороже. За трехзвездочный отель только с завтраками придется заплатить 41,1 тыс. рублей.

Дороже всего обойдется отдых в Турции: стартовый пакет с вылетом указанные даты обойдется в 53,9 тыс. рублей. В стоимость тура вошли авиаперелет, трансфер, страховка и отель категории три звезды с питанием по системе «все включено».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Telsek / Shutterstock