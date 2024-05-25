«Авито» введет фиксированный размер комиссии за продажу с «Авито Доставкой». С 7 июня комиссия составит 7% во всех категориях, кроме смартфонов. Ранее размер комиссии был дифференцированным и достигал 11%.
Размер комиссии за продажу товаров с «Авито Доставкой» на торговой платформе «Авито» станет фиксированным с 7 июня. Об этом компания предупредила в пользовательской почтовой рассылке.
Комиссия за продажу с доставкой составит 7% во всех категориях, кроме смартфонов — там ее размер составит 4%. Ранее комиссия на «Авито» была дифференцированная и достигала 11% в некоторых категориях.
8 апреля «Авито» поднял комиссию для продавцов за продажу с «Авито Доставкой». В компании неоднократно заявляли, что данная услуга является для них заведомо убыточной.
После повышения комиссии продавцы пожаловались в ФАС на высокие комиссии, а также навязывание сервисом невыгодных условий сотрудничества.
Фото на обложке: iama_sing /
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