«Авито» введет фиксированный размер комиссии за продажу с «Авито Доставкой». С 7 июня комиссия составит 7% во всех категориях, кроме смартфонов. Ранее размер комиссии был дифференцированным и достигал 11%.

Размер комиссии за продажу товаров с «Авито Доставкой» на торговой платформе «Авито» станет фиксированным с 7 июня. Об этом компания предупредила в пользовательской почтовой рассылке.

Комиссия за продажу с доставкой составит 7% во всех категориях, кроме смартфонов — там ее размер составит 4%. Ранее комиссия на «Авито» была дифференцированная и достигала 11% в некоторых категориях.

8 апреля «Авито» поднял комиссию для продавцов за продажу с «Авито Доставкой». В компании неоднократно заявляли, что данная услуга является для них заведомо убыточной.

После повышения комиссии продавцы пожаловались в ФАС на высокие комиссии, а также навязывание сервисом невыгодных условий сотрудничества.

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