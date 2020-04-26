В «Авито» рассказали, на чем заработали продавцы в апреле в период самоизоляции

В «Авито» проанализировали спрос и предложение товаров в апреле текущего года и выяснили, какое влияние на привычки и интересы россиян оказал карантин и на чем заработали продавцы.

Электроника

Лидером по росту спроса в первый месяц самоизоляции стали игры и приставки. Спрос на компьютерные игры вырос на 543% по сравнению с апрелем 2019 года, а на игровые приставки — на 198%.

Помимо игр в начале самоизоляции россияне запаслись и техникой для работы: вторыми по росту спроса стали настольные компьютеры и ноутбуки (спрос вырос на 116 и 115% соответственно). На 84% вырос спрос на «Товары для компьютера», здесь ожидаемо лидируют веб-камеры (+1407%). Также активно покупались новые клавиатуры и мыши (172%), а среди комплектующих — блоки питания (117%) и системы охлаждения (102%).

Востребованными оказались товары для организации рабочего места: модемы и роутеры (283%), а также кабели и адаптеры во всех категориях (аксессуары, оргтехника и расходные материалы).

Дача и дом

Спрос на мелкую бытовую технику — блендеры, мультиварки, соковыжималки — вырос на 33%. Однако больше всего пользователи хотели купить посудомоечные машины — спрос на них увеличился на 43%.

В «Авито» отмечают, что в этой категории вырос не только спрос, но и предложения товаров. В сервисе это объясняют тем, что у пользователей появилась возможность и время понять, какие приборы и вещи им на самом деле не нужны.

Спрос в категории «Для ремонта и строительства» вырос на 61%: самой большой популярностью пользуются камины и обогреватели (рост 80%), стройматериалы (73%) и садовая техника (68%).

Личные вещи

В категории «Личные вещи» спрос показал рост лишь в категории «Красота и здоровье». Спрос вырос на косметику (16%) и средства для волос (26%). Объявлений о продаже также стало больше — на 23% и 25% соответственно.

При этом необходимость в покупке парфюмерии в условиях карантина пропала — несмотря на увеличение количества объявлений на 34%, спрос пользователей снизился на 6%.

Также на 4% упал спрос на приборы и аксессуары — пользователи пока стараются не тратить деньги на дорогие профессиональные массажеры или аппараты для маникюра.

Рост предложения продемонстрировала одежда, что в «Авито» связывают с желанием россиян разобрать шкафы и выставить на продажу ненужные предметы гардероба.

Количество объявлений с женской обувью выросло на 12% (по сравнению с апрелем 2019 года). Также россияне стали больше выставлять на продажу и предметы мужского гардероба, например, на 30% выросло количество объявлений с мужскими брюкам.

Хобби и отдых

На 51% увеличился спрос на аксессуары для рыбалки, на 242% — на товары для пейнтбола и страйкбола.

Те, кто не может временно ходить в спортзал, активно интересовались тренажерами для занятий дома. Спрос на них вырос на 215%. В топе также настольные игры — спрос вырос на 132%.

Фото: Unsplash