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«Авито Работа» рассказала, сколько могут заработать таксисты и курьеры перед Новым годом

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Сайт объявлений «Авито Работа» выяснил востребованность и заработок курьеров и таксистов перед Новым годом. С результатами исследования ознакомились в Rusbase.

«Авито Работа» рассказала, сколько могут заработать таксисты и курьеры перед Новым годом

Как сообщается, к концу декабря 2019 года количество вакансий таксистов увеличилось в два раза (+81%) по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Согласно исследованию, они стали особенно востребованы в Ульяновске, Новосибирске и Екатеринбурге.

Также в 1,4 раза (+37%) выросло количество объявлений о найме курьеров относительно декабря 2018 года. Больше всего они нужны в Тюмени, Челябинске и Воронеже.

В среднем по России водители такси могут заработать перед Новым годом чуть больше 77 тысяч рублей в месяц, курьеры — около 42,5 тысяч.

Самую большую оплату водителям предлагают в Москве (84 тысячи рублей), Казани (чуть более 82 тысяч рублей) и Екатеринбурге (82 тысячи).

Больше всего курьеры могут получить в Москве — почти 52 тысяч рублей в месяц. Следом идут Ульяновск (почти 48 тысяч) и Санкт-Петербург (47 710 рублей).

Ранее в этом году «Авито Работа» рассказала, где Деды Морозы и Снегурочки смогут заработать больше всего.

Фото: Luciano Mortula - LGM / Shutterstock

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