Банк «Открытие» запустил переводы для физлиц в Турцию и Азербайджан

Банк «Открытие» запустил переводы в Турцию и Азербайджан для физических лиц. Максимальная сумма одной операции — 15 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Для перевода в Азербайджан клиенту нужно знать номер банковской карты, в Турцию — номер банковского счета (IBAN). Деньги зачисляются без комиссии.
В середине мая ФАС уличила «Открытие» в нарушении закона о рекламе и оштрафовала банк на 300 тыс. рублей. Детали получения привлекательной ставки по кредиту были написаны в сноске мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, пояснили в ведомстве.
Фото на обложке: RuslanKphoto /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
01 июня 2023
06 июня 2023
07 июня 2023