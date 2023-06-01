Банк «Открытие» запустил переводы в Турцию и Азербайджан для физических лиц. Максимальная сумма одной операции — 15 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Банк «Открытие» запустил переводы для физлиц в Турцию и Азербайджан