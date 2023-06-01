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Банк «Открытие» запустил переводы для физлиц в Турцию и Азербайджан

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк «Открытие» запустил переводы в Турцию и Азербайджан для физических лиц. Максимальная сумма одной операции — 15 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Банк «Открытие» запустил переводы для физлиц в Турцию и Азербайджан

Для перевода в Азербайджан клиенту нужно знать номер банковской карты, в Турцию — номер банковского счета (IBAN). Деньги  зачисляются без комиссии.

В середине мая ФАС уличила «Открытие» в нарушении закона о рекламе и оштрафовала банк на 300 тыс. рублей. Детали получения привлекательной ставки по кредиту были написаны в сноске мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение, пояснили в ведомстве.

Фото на обложке: RuslanKphoto / Shutterstock

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