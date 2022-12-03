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Топы бренда Balenciaga лично попросили прощения за некорректную рекламную кампанию

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Топ-менеджмент модного дома Balenciaga счел, что официальных извинений компании за неподобающую рекламную кампанию недостаточно. Персонально на своих страничках в соцсетях извинения клиентам принесли креативный директор Демна Гвасалия и исполнительный директор Седрик Шарби.

Топы бренда Balenciaga лично попросили прощения за некорректную рекламную кампанию

«Я хочу лично извиниться за неверный художественный выбор концепции для съемки с детьми и сказать, что я беру на себя за это ответственность. Было неприемлемо привлекать детей к демонстрации предметов, не имеющих к ним никакого отношения», — цитирует пост Гвасалии «Коммерсант».

Причиной скандала, который длится с 16 ноября, сала визуальная рекламная кампания, для которой специально пригласили известного фотографа-документалиста Габриэля Галимберти.

Ранее он уже работал с детской темой, сняв серию Toy Story («История игрушек»), но в этот раз клиенты модного дома увидели на фото и видео малышей и подростков с плюшевыми игрушками в черных портупеях с ошейниками и наручниками.

Реакция публики была молниеносной: множество публичных личностей сообщили, что «пересмотрят свои отношения с брендом» (как официальный амбассадор дома Ким Кардашьян).

Финансовый ущерб этой ошибки для компании пока не подсчитали, но реклама уже исчезла со всех платформ и носителей.

Дом Balenciaga официально извинился и заявил о начале внутреннего расследования.

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При этом личные извинения также принес  исполнительный директор бренда Седрик Шарби:

«Я хочу лично еще раз принести свои искренние извинения за причиненное оскорбление и взять на себя ответственность».

Фото на обложке: Samuel Regan-Asante / Unsplash

 

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