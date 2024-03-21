«Балтика» обратилась в суд с требованием взыскать с Carlsberg 84,1 млрд рублей

«Балтика» вновь обратилась в суд с требованием взыскать со структур Carlsberg Group денежные средства. На сей раз размер требований — 84,1 млрд рублей. Это убытки, которые компания могла понести из-за выплат дивидендов или передачи прав на товарные знаки.

В начале месяца находящаяся под временным управлением Росимущества «Балтика» подала иск к Carlsberg на 4,4 млрд рублей. Как указано в иске, эта сумма состоит из задолженности и процентов за пользование займом

Carlsberg Group, в свою очередь, продолжает попытки оспорить решение суда по использованию «Балтикой» товарных знаков группы, лицензию на которые производитель отозвал в октябре прошлого года.

Теперь «Балтика» обратилась в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти и просит взыскать со структур Carlsberg ( Carlsberg Breweries A/S, Carlsberg Sverige Aktiebolag, Carlsberg Deutschland GmbH и ООО «Хоппи Юнион») 84,1 млрд рублей. У последних трех структур есть доли в «Балтике».

Суд оставил заявление без движения и попросил истца обосновать необходимость привлечь к делу Росимущество.

Как предположил управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков в комментарии газете «Коммерсантъ», выплата дивидендов в сложной экономической ситуации может свидетельствовать о недобросовестных действиях или злоупотреблении.

По мнению генерального директора «Онлайн Патента» Алины Акиншиной, требования «Балтики» могут быть связаны с лицензией на товарные знаки.

С июля 2023 года «Балтика» находится под временным управлением Росимущества. Структура была передана федеральному органу вместе с бизнесом французского производителя Danone по указу Владимира Путина.

Однако в марте активы Danone вывели из-под управления Росимущества, сейчас идет обсуждение сделки по продаже бизнеса компании «Вамин Татарстан» и зампредседателя правительства Чечни Якубу Закриеву.

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