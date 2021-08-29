Банки предложили запрещать за ложь повторные заявки на внесудебное банкротство

Участники финансового рынка предложили на пять лет запретить гражданам повторно подавать документы на внесудебное банкротство, если в первый раз они предоставили ложные данные. В Минэкономразвития считают, что это слишком жесткая мера.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил пятилетний запрет на повторное оформление внесудебного банкротства, если в первой заявке были обнаружены ложные данные. Это ответ на готовящийся законопроект Минэкономразвития, сообщают «Известия».

В НСФР считают, что благодаря запрету граждане будут более добросовестно относиться к подаче документов на внесудебное банкротство. И это, в свою очередь, облегчит жизнь кредиторам, так как им придется рассматривать меньше повторных заявок.

«По данным МФЦ, заемщикам возвращается более 50% заявлений на внесудебное банкротство. Чаще всего по техническим причинам. Но наверняка среди них есть и документы, содержащие заведомо ложные сведения. Процедура внесудебного банкротства ― льготная норма, рассчитанная на добросовестных людей. Наше предложение предотвратит злоупотребление упрощенной процедурой», ― утверждает представители НСФР Андрей Емелин.

В Минэкономразвития с этой точкой зрения не согласны. В ведомстве считают, что граждане должны иметь право ошибиться, а основную нагрузку по обработке ложных и повторных на себя все равно берут многофункциональные центры (МФЦ).

Также Минэкономразвития в законопроекте предлагает увеличить максимальную сумму долга при оформлении внесудебного банкротства с 500 тыс. до 1 млн рублей.

НСФР, в свою очередь, считает ошибкой эту идею, так как беспокоится о волне списаний больших долгов (в том числе ипотеки) по упрощенной схеме, вне суда. Также проблемой, по мнению совета, может стать менее ответственное отношение граждан к своим увеличивающимся долгам.

Минэкономразвития и эксперты уверяют, что такого не произойдет, так как долги по ипотеке в большинстве случаев превышают 1 млн рублей.

Что касается финансовой нагрузки на кредиторов, здесь им также не о чем беспокоиться, так как указанная сумма состоит из двух частей: тех самых 500 тыс. рублей и такого же лимита просроченных налогов.

Фото: Unsplash