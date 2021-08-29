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Банки предложили запрещать за ложь повторные заявки на внесудебное банкротство

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Участники финансового рынка предложили на пять лет запретить гражданам повторно подавать документы на внесудебное банкротство, если в первый раз они предоставили ложные данные. В Минэкономразвития считают, что это слишком жесткая мера.

Банки предложили запрещать за ложь повторные заявки на внесудебное банкротство

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил пятилетний запрет на повторное оформление внесудебного банкротства, если в первой заявке были обнаружены ложные данные. Это ответ на готовящийся законопроект Минэкономразвития, сообщают «Известия».

В НСФР считают, что благодаря запрету граждане будут более добросовестно относиться к подаче документов на внесудебное банкротство. И это, в свою очередь, облегчит жизнь кредиторам, так как им придется рассматривать меньше повторных заявок.

«По данным МФЦ, заемщикам возвращается более 50% заявлений на внесудебное банкротство. Чаще всего по техническим причинам. Но наверняка среди них есть и документы, содержащие заведомо ложные сведения. Процедура внесудебного банкротства ― льготная норма, рассчитанная на добросовестных людей. Наше предложение предотвратит злоупотребление упрощенной процедурой», ― утверждает представители НСФР Андрей Емелин.

В Минэкономразвития с этой точкой зрения не согласны. В ведомстве считают, что граждане должны иметь право ошибиться, а основную нагрузку по обработке ложных и повторных на себя все равно берут многофункциональные центры (МФЦ).

Также Минэкономразвития в законопроекте предлагает увеличить максимальную сумму долга при оформлении внесудебного банкротства с 500 тыс. до 1 млн рублей.

НСФР, в свою очередь, считает ошибкой эту идею, так как беспокоится о волне списаний больших долгов (в том числе ипотеки) по упрощенной схеме, вне суда. Также проблемой, по мнению совета, может стать менее ответственное отношение граждан к своим увеличивающимся долгам.

Минэкономразвития и эксперты уверяют, что такого не произойдет, так как долги по ипотеке в большинстве случаев превышают 1 млн рублей.

Что касается финансовой нагрузки на кредиторов, здесь им также не о чем беспокоиться, так как указанная сумма состоит из двух частей: тех самых 500 тыс. рублей и такого же лимита просроченных налогов.

Фото: Unsplash

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