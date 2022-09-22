В ближайшие полтора года с российского рынка уйдут полсотни банков

Глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что в ближайшие полтора года c рынка уйдут порядка 50 банков. Их число в стране может приблизиться к 300.
На сокращение количества банков в стране больше всего повлияют уход нерезидентов, консолидация сектора, передают «Известия».
До конца 2022 года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года — еще 30–40 участников, спрогнозировал Михаил Сухов.
На российском рынке сейчас держатся примерно 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. До конца следующего года, около 20-30 из них также покинут рынок. Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации.
Специалист ожидает, что отдельные послабления в банковском регулировании могут сохраниться на протяжении десятка лет, при этом «базельские» принципы вряд ли заменят на национальные нормативы.
В начале сентября банки предложили Банку России создать закрытую онлайн-платформу для публикации отчетности. Доступ к которой будут иметь только поднадзорные регулятору компании.
Ассоциация предложила давать доступ к таким данным только подконтрольным ЦБ организациям: банкам, МФО, страховым компаниям, брокерам, дилерам и управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам и т. д.
Ранее Банк России представил свои сценарии развития отечественной экономики на ближайшие три года — 2023–2025 — по инфляции, ВВП, ключевой ставке. Подробнее ознакомиться с ними можно здесь.
Фото на обложке: Unsplash
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