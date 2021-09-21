Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Пунктуальные россияне зарабатывают больше — исследование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне в этом году на работу опаздывают гораздо реже, чем в 2009 году. При этом граждане с зарплатой выше среднего чаще приходят на работу вовремя.

Пунктуальные россияне зарабатывают больше — исследование

В опросе сервиса SuperJob участвовали 3000 работников, среди которых медсестры, охранники, водители, учителя, продавцы, секретари, маркетологи и др.

Большинство из них (71%) утверждает, то никогда не опаздывает на работу. По словам 15% опрошенных, такое случается с ними лишь несколько раз в год.

Еще 6% россиян признаются, что опаздывают несколько раз в месяц, а 4% — несколько раз в неделю.

Пунктуальных сотрудников больше среди россиян старше 45 лет — 73% против 66% среди респондентов моложе 34 лет. Больше всего же тех, кто никогда не опаздывает, — среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. рублей (75%).

Как показал опрос, пунктуальность чаще всего свойственна медсестрам (89% из них никогда не опаздывают), охранникам (88%) и водителям (87%). Меньше всего пунктуальных — среди маркетологов (36%), офис-менеджеров (50%), программистов и главных бухгалтеров (по 56%).

На 10-15 минут опаздывают 80% россиян, 6% — не более чем на полчаса, а 2% — на час и более. Опоздания на полчаса и более мужчины позволяют себе чаще женщин.

Среди частых причин опозданий — пробки, проблемы с общественным транспортом, затем идут семейные обязанности, «слишком крепкий утренний сон» и форс-мажорные обстоятельства. 

Собственная неорганизованность мешает быть пунктуальным 6% среди опрошенных, еще 4% ссылаются на личные дела и обстоятельства.

По мнению 3% респондентов, соблюдать режим работы им мешает нехватка мотивации, а 1 опрошенный из 100 откровенно говорит, что ему просто лень идти на работу утром. 

По сравнению с 2009 годом россияне стали гораздо ответственнее относиться к трудовой дисциплине. Тех, кто никогда не опаздывает, стало вдвое больше (71% против 35%), среднее время опозданий тоже сократилось. По всей видимости, говорится в исследовании, это следствие как постепенно растущей культуры трудовых отношений, так и «коронакризиса», который напомнил об удовольствии совместного труда.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: fizkes / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 5 шагов эффективной адаптации удаленных сотрудников
  2. 2 Без Zoom и выгорания: как метавселенная превращается в офис будущего
  3. 3 Как практиковать минимализм в бизнесе
  4. 4 Employee experience: как привлечь и удержать сотрудника в компании
  5. 5 Тратите много времени на мелочи и часто отвлекаетесь? Вот что с этим делать

ВОЗМОЖНОСТИ

22 сентября 2021

Хакатон Definition

23 сентября 2021

Питч-сессия IRON ROAD SHOW в Ульяновске

23 сентября 2021

Всероссийский чемпионат по производительности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма