Пунктуальные россияне зарабатывают больше — исследование

Россияне в этом году на работу опаздывают гораздо реже, чем в 2009 году. При этом граждане с зарплатой выше среднего чаще приходят на работу вовремя.

В опросе сервиса SuperJob участвовали 3000 работников, среди которых медсестры, охранники, водители, учителя, продавцы, секретари, маркетологи и др.

Большинство из них (71%) утверждает, то никогда не опаздывает на работу. По словам 15% опрошенных, такое случается с ними лишь несколько раз в год.

Еще 6% россиян признаются, что опаздывают несколько раз в месяц, а 4% — несколько раз в неделю.

Пунктуальных сотрудников больше среди россиян старше 45 лет — 73% против 66% среди респондентов моложе 34 лет. Больше всего же тех, кто никогда не опаздывает, — среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. рублей (75%).

Как показал опрос, пунктуальность чаще всего свойственна медсестрам (89% из них никогда не опаздывают), охранникам (88%) и водителям (87%). Меньше всего пунктуальных — среди маркетологов (36%), офис-менеджеров (50%), программистов и главных бухгалтеров (по 56%).

На 10-15 минут опаздывают 80% россиян, 6% — не более чем на полчаса, а 2% — на час и более. Опоздания на полчаса и более мужчины позволяют себе чаще женщин.

Среди частых причин опозданий — пробки, проблемы с общественным транспортом, затем идут семейные обязанности, «слишком крепкий утренний сон» и форс-мажорные обстоятельства.

Собственная неорганизованность мешает быть пунктуальным 6% среди опрошенных, еще 4% ссылаются на личные дела и обстоятельства.

По мнению 3% респондентов, соблюдать режим работы им мешает нехватка мотивации, а 1 опрошенный из 100 откровенно говорит, что ему просто лень идти на работу утром.

По сравнению с 2009 годом россияне стали гораздо ответственнее относиться к трудовой дисциплине. Тех, кто никогда не опаздывает, стало вдвое больше (71% против 35%), среднее время опозданий тоже сократилось. По всей видимости, говорится в исследовании, это следствие как постепенно растущей культуры трудовых отношений, так и «коронакризиса», который напомнил об удовольствии совместного труда.

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Фото: fizkes / Shutterstock