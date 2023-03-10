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Магазины Bershka могут открыться в России под вывеской Ecru

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Бывшие магазины Bershka в России могут заработать под названием Ecru, сообщила глава департамента торговой недвижимости CMWP Ольга Антонова.

Магазины Bershka могут открыться в России под вывеской Ecru

Бренды Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear принадлежат испанской компании Inditex. В прошлом году Inditex продала российские активы ливанской Daher Group. О том, что бренды испанской компании вернутся в Россию с другими названиями, сообщалось еще осенью.

«…все идет по плану. Магазины, ранее принадлежавшие Inditex, среди которых Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, открывает тот же партнер после обновления и редизайна», — сказала Антонова агентству ТАСС.

Для одного из брендов уже определилось новое имя. Магазины Bershka могут открыться под вывеской Ecru, добавила Антонова. В Союзе торговых центров подтвердили, что скоро в моллах начнут открываться обновленные магазины. 

Ранее сообщалось, что Daher планирует производить часть одежды на мощностях российских предприятий, которыми до 2022 года пользовался испанский холдинг.

После ввода российских войск на территорию Украины Inditex закрыла в РФ свыше 500 магазинов, а также прекратила продажи онлайн.

Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock

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