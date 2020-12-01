ИТ-компания «Эвотор» и платформа Call to Visit запустили сервис такси для клиентов малого бизнеса. Предприниматели смогут предоставить своим покупателям бесплатную поездку до дома. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ИТ-компании.

«Эвотор» и платформа Call to Visit запустили сервис для малого бизнеса «Бесплатное такси для клиентов»