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«Эвотор» и платформа Call to Visit запустили сервис для малого бизнеса «Бесплатное такси для клиентов»

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

ИТ-компания «Эвотор» и платформа Call to Visit запустили сервис такси для клиентов малого бизнеса. Предприниматели смогут предоставить своим покупателям бесплатную поездку до дома. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ИТ-компании.

«Эвотор» и платформа Call to Visit запустили сервис для малого бизнеса «Бесплатное такси для клиентов»

В сервисе «Бесплатное такси для клиентов» предприниматели выбирают параметры предоставления бесплатной поездки: минимальную сумму чека, максимальные расстояние и/или стоимость поездки, часы действия акции, класс такси.

Условия можно корректировать под разные сегменты покупателей, например, для больших чеков — увеличенная зона покрытия или более высокий класс обслуживания.

Для каждого клиента сервис генерирует уникальную ссылку на страницу заказа такси. Ссылка появляется после сканирования QR-кода на чеке и имеет ограниченный срок действия.

Ранее сервис был доступен только для крупного ритейла, пояснили представители «Эвотор», теперь им могут воспользоваться и представители малого бизнеса.

Сервис доступен в городах, где работают партнеры платформы Call to Visit: «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, Maxim, «Такси Ритм». Владельцы торгово-сервисных предприятий могут скачать «Бесплатное такси для клиентов» в магазине приложений Эвотор.Маркет.

Фото: Unsplash

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