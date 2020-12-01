«Эвотор» и платформа Call to Visit запустили сервис для малого бизнеса «Бесплатное такси для клиентов»

ИТ-компания «Эвотор» и платформа Call to Visit запустили сервис такси для клиентов малого бизнеса. Предприниматели смогут предоставить своим покупателям бесплатную поездку до дома. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ИТ-компании.
В сервисе «Бесплатное такси для клиентов» предприниматели выбирают параметры предоставления бесплатной поездки: минимальную сумму чека, максимальные расстояние и/или стоимость поездки, часы действия акции, класс такси.
Условия можно корректировать под разные сегменты покупателей, например, для больших чеков — увеличенная зона покрытия или более высокий класс обслуживания.
Для каждого клиента сервис генерирует уникальную ссылку на страницу заказа такси. Ссылка появляется после сканирования QR-кода на чеке и имеет ограниченный срок действия.
Ранее сервис был доступен только для крупного ритейла, пояснили представители «Эвотор», теперь им могут воспользоваться и представители малого бизнеса.
Сервис доступен в городах, где работают партнеры платформы Call to Visit: «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, Maxim, «Такси Ритм». Владельцы торгово-сервисных предприятий могут скачать «Бесплатное такси для клиентов» в магазине приложений Эвотор.Маркет.
Фото: Unsplash
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