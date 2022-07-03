Россиянам назвали самые невыгодные месяцы для отпуска в следующем году

Январь, февраль, апрель, май — самые невыгодные месяцы для отпуска в 2023 году. Как считает директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин, при выплате отпускных за эти месяцы россияне сильнее всего могут потерять в деньгах.
Об этом Южалин рассказал РИА. По словам эксперта, отпускные в эти периоды будут существенно ниже заработной платы, поэтому выгоднее в следующем году будет отдохнуть в другие даты.
Юрист объяснил, что определение выгодных и невыгодных месяцев по большей части зависит от количества рабочих дней. Таким образом, август и октябрь следующего года, в которых будет по 23 и 22 рабочих дня соответственно, являются самыми выгодными месяцами для отпуска.
Немного уступают в этом показателе, но также выгодны июнь, июль и декабрь. Южалин объяснил, что в месяцы, в которых рабочих дней больше, оплата одного отпускного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.
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