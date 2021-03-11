Безлимитный трафик для Clubhouse: сотовые операторы обновят свои тарифы

Российские сотовые операторы задумались над тем, чтобы признать Clubhouse соцсетью и предоставить для нее безлимитный интернет-трафик. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент многие операторы предлагают тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, но Clubhouse пока туда не включена.

Напомним, что Clubhouse — это закрытая социальная сеть, где люди общаются голосовыми сообщениями в специальных комнатах. Зарегистрироваться в Clubhouse можно только, получив приглашение от действующего пользователя соцсети. Сейчас приложение доступно только для устройств на базе iOS. Но компания уже разрабатывает его Android-версию.

Первым на повышенный интерес пользователей к приложению ответил Tele2. Оператор уже предоставил бесплатный доступ к Clubhouse.

«Компания интегрировала соответствующую бесплатную опцию на востребованных тарифах-конструкторах. Учитывая проникновение устройств на базе iOS в сети Tele2, предложением потенциально могут воспользоваться более 5 млн клиентов», — отметили в компании.

Также там ожидают второго пика популярности Clubhouse после запуска приложения на Android-устройствах. По словам директора по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олега Решетина, в будущем соцсеть может привлечь новых пользователей, если введет инструменты монетизации.

«Билайн» тоже предусмотрел безлимитный трафик для приложения Clubhouse — на тарифах с безлимитными опциями. В остальных случаях интернет-трафик расходуется в соответствии с параметрами тарифных планов, которыми пользуются клиенты, рассказали в компании.

МТС на данный момент прорабатывает этот вопрос. В компании производят оценку целесообразности включения Clubhouse в безлимитные опции, пишет издание.

В Yota также пока не приняли окончательного решения по предоставлению неограниченного трафика для аудиосоцсети. При этом в компании заметили падение трафика пользователей в Clubhouse. На неделе с 4 по 10 марта он упал вдвое по сравнению с данными неделей ранее, рассказали в Yota.

«Мы продолжаем наблюдать за интересом нашей аудитории к этому приложению и ждем выхода его Android-версии, однако пока не планируем полностью обнулить трафик на него», — добавили там.

RB.ru направил соответстсвующий запрос сотовому оператору «Мегафон», но ответа пока не последовало.

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