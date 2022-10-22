Доля безналичных транзакций в РФ к 2025 году может вырасти до 85%

Совместный опрос СК «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие» показал, что все больше россиян переходят с наличной оплаты товаров и услуг на безналичную. Порядка 80% населения России предпочитают совершать покупки по банковским картам.
«Российская газета» напоминает, что ранее аналитический центр НАФИ провел похожий опрос, согласно которому только наличными пользуется лишь 9% россиян. По версии компании, доля любителей «безнала» — 73%.
При этом в исследовании отмечается, что популярность наличных денег резко возросла в марте–апреле, но к осени вернулась к привычным показателям.
Во втором квартале 2022 года российские банки установили рекорд по выпуску платежных карт — 27,1 млн (общее число достигло 374,3 млн).
Эксперты считают, что процент безналичных платежей будет только расти. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предполагает, что к 2025 году доля «безнала» вырастет примерно до 80-85%.
Отдельно аналитики подчеркивают, что полного отказа от наличных не произойдет еще долгие годы, поскольку помимо преимуществ «безнала» население видит и недостатки карт.
Среди ключевых преимуществ опрошенные называют снижение риска кражи и издержек хранения денежных средств, упрощенный обмен валюты, скорость обслуживания, возожности кэшбека, использование ряда услуг, которые невозможно оплатить наличными.
Среди недостатков — вероятность временной блокировки, психологический фактор (с карты тратится больше) и риски, связанные с кибермошенничеством.
Фото на обложке: Pexels
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