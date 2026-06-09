Билайн первым из операторов запустил «белый VPN» — пользователи получили доступ к Spotify и Netflix

Билайн запустил «белый VPN» — доступ к ряду популярных зарубежных сервисов, которые сейчас не работают в России, но не запрещены законодательством. Как сообщает РБК, с 9 июня пользователи подписки bee могут пользоваться Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и другими платформами. Запуск стал первым практическим воплощением идеи «белых VPN», которую ранее обсуждали участники телеком-рынка и власти.

Доступ к зарубежным сервисам заработал с 9 июня

Абоненты Билайна получили доступ к ряду популярных зарубежных сервисов, которые сейчас не работают в России, но не запрещены законодательством. Как сообщил РБК генеральный директор компании Сергей Анохин, с 9 июня пользователи могут пользоваться Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars и рядом других ресурсов через подписку bee.

В компании заявили, что таким образом реализовали на практике идею так называемых «белых VPN», которая ранее обсуждалась на ПМЭФ.

«Идея "белых VPN", которую обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме, быстро перешла в практику и удобство для пользователей услуг Билайна», — приводит РБК сообщение компании.

Других подробностей о механизме работы сервиса оператор не раскрыл.

Операторы обсуждают доступ к иностранным платформам

Ранее Сергей Анохин сообщал, что российские операторы связи обсуждают с властями возможность открытия доступа к части зарубежных интернет-ресурсов, которые недоступны в России не из-за нарушения законодательства. В качестве примера он приводил Netflix.

Интерес к проекту подтверждали и другие участники рынка. В Т2 сообщили, что вопрос обсуждается совместно всеми операторами связи. В МТС и «МегаФоне» от официальных комментариев по этой теме воздержались.