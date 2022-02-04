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Клиенты крупнейшей в мире криптовалютной биржи подверглись фишинговой атаке мошенников

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Пользователи крупнейшей в мире криптовалютной биржи стали объектом атаки мошенников. Клиенты Binance получают фишинговые СМС-сообщения с просьбой отменить вывод средств с их кошелька. Переходя по ссылке, данные владельца кошелька переходят в руки злоумышленников.

Клиенты крупнейшей в мире криптовалютной биржи подверглись фишинговой атаке мошенников

О новом способе мошенничества на бирже Binance рассказал в Twitter ее генеральный директор Чанпэн Чжао.

Клиенты биржи получают СМС-сообщения с текстом, что, якобы, с их кошелька пытаются вывести средства. От владельца кошелька просят перейти по ссылке, чтобы предотвратить транзакцию.

Скриншот страницы Чанпэна Чжао в Twitter

Ссылка в сообщении является фишинговой и используется мошенниками для того, чтобы получить доступ к кошельку, предупредил глава Binance и сообщил, чтобы пользователи биржи никогда не переходили по таким ссылкам.

В январе стало известно, что основатель и глава Binance Чанпэн Чжао стал самым богатым человеком в мире криптовалют. Его состояние по самым скромным оценкам составляет $96 млрд.

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Фото на обложке: Grey82 / Shutterstock

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