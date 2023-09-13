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Минцифры раскрыло статистику по заявлениям об отказе от сбора биометрии — их подали 1% россиян

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Письменные заявления об отказе от сбора биометрических данных подали всего 1% россиян, сообщили в Минцифры. Средний возраст обратившихся – 60-70 лет, большинство из них безработные и не пользуются «Госуслугами», а каждое девятое заявление было написано детьми за родителей.

Минцифры раскрыло статистику по заявлениям об отказе от сбора биометрии — их подали 1% россиян

Менее 1% россиян подали письменное заявление об отказе от сбора их биометрических данных. Об этом сообщили в Минцифры.

Чаще всего от сбора биометрии отказывались люди в возрасте от 60 до 70 лет, преимущественно безработные и не пользующиеся «Госуслугами». 65% подавших заявление – женщины, остальные – мужчины. Около половины обратившихся в МФЦ живут в малых населенных пунктах, а в 12% случаев заявление за них подавали дети.

В конце августа россияне ринулись в МФЦ для подачи заявлений об отказе от сбора биометрических данных. Поводом для повышенного интереса к отказу от сбора биометрии стала вводящая в заблуждение рассылка.

В сентябре правительство утвердило постановление, которое позволит отзывать согласие на сбора биометрических данных через «Госуслуги», а не с письменным заявлением в МФЦ. 

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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